النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

فينالدوم: لا نفكر في نتائج الخصوم

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الهولندي يؤكد أنّ لاعبي ليفربول لا يعرفون نتائج أو مواجهات الفرق المنافسة على البريميرليج

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول، أنّ فريقه لا يهتم سوى بتحقيق نتائج إيجابية فقط دون النظر إلى مباريات المنافسين.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء النصف الأول بفارق 6 نقاط عن الوصيف توتنهام.

وقال فينالدوم في تصريحات صحفية: "حينما كنا نلعب أمام وولفرهامبتون لم يكن أحد من لاعبي الريدز على دراية بمباريات المنافسين ولا يعرف النتائج".

اختيارات المحررين

وتابع: "الكل يركز فقط على الفوز بجميع المباريات الممكنة دون الاهتمام بما تقدمه باقي الأندية".

الهولندي أشار إلى أنّ الفريق يتلقى تعليماته من المدرب يورجن كلوب فقط وهو من يطلب منهم أحيانًا التراجع وعدم الضغط أو السيطرة والاستحواذ على الكرة.

وواصل: "أعتقد أنّ الجميع يود المشاركة في المباريات بانتظام ولكن المدرب هو صاحب القرار. أحيانًا يقوم بالمدوارة لإراحة اللاعبين وفي أوقات أخرى تكون التغييرات لأسباب تكتيكية".

واختتم "بالطبع أكون سعيدًا في كل مباراة أشارك فيها وأتمنى أن أثبت أحقتي في اللعب بالتشكيل الأساسي".

ليفربول يواجه أرسنال مساء اليوم، السبت، في الجولة 20 من البريميرليج.

 

الموضوع التالي:
إدارة الوصل توافق على رحيل حسن العبدولي وتبحث عن مدير فني جديد
الموضوع التالي:
برشلونة يحاول إبقاء حدادي حتى نهاية عقده
الموضوع التالي:
رجل رائع × رجل مخيب | يوفنتوس وسامبدوريا
الموضوع التالي:
في لقاء لمسات اليد - يوفنتوس يستعيد الانتصارات أمام سامبدوريا
الموضوع التالي:
جول 25 | كيف تطور محمد صلاح ليُصبح ما هو عليه الآن؟
إغلاق