فينالدوم: متحدون من أجل الفوز بلقب دوري أبطال اوروبا

فينالدوم يتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم إن لاعبي ليفربول متحمسون بشكل كبير للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز.

وينتظر عشاق كرة القدم جميعًا المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

وقبل أيام من المواجهة، تحدث جورجينيو فينالدوم عن استعدادات الفريق للنهائي، مؤكدًا أن الفوز بالبطولة يعد أولوية للجميع داخل ليفربول.

وقال فينالدوم: "لقد وصلنا إلى المباراة النهائية في العام الماضي ولكننا خسرنا اللقب في النهاية لصالح ريال مدريد، لا نحب أن يتكرر هذا في الموسم الحالي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "الخسارة في العام الماضي لا تعني أي شيء بالنسبة للنهائي الذي سيقام هذا العام، لا بالسلب ولا بالإيجاب، هي فقط تجربة تعلمنا منها كثيرًا"

وحول جاهزية فيرمينو قال: "هو يعمل بأقصى جهد لديه ليتمكن من اللحاق بالمباراة، ولكننا لا نعلم ماذا سيحدث، نتمنى أن يكون جاهزًا"

وأضاف: "توتنهام فريق قوي وأظهر ذلك خلال مشواره في البطولة على مدار الموسم، سنحترمه كما نحترم أي خصم ولكننا سنؤمن بحظوظنا"

وحول ريمونتادا برشلونة قال فينالدوم: "لقد كانت ملحمة كبرى من أبرز ما شهدته كرة القدم الحديثة، ولكنها لا تعني أننا مرشحين للقب أكثر من خصمنا"

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يذكر أن توتنهام قد أقصى أياكس أمستردام من الدور نصف النهائي، بينما نجح ليفربول في إقصاء برشلونة من الدور ذاته بعد ريمونتادا تاريخية.