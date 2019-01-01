فينالدوم: علينا طي صفحة دوري الأمم الأوروبية

فينالدوم يتحدث عن خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام ابرتغال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جورجينيو فينالدوم متوسط ميدان ليفربول ومنتخب هولندا إن خسارة المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية صعبة وقاسية، ولكن على اللاعبين تجاوزها.

وكانت هولندا قد خسرت المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية مساء أمس الأحد أمام المنتخب البرتغالي بهدف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة قال جورجينيو فينالدوم إن الخسارة كانت مؤلمة لجميع لاعبي المنتخب الذين كانوا ينتظروا التتويج باللقب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "يجب علينا تجاوز هذه الخسارة والتفكير في المنافسات والتحديات المقبلة التي سيخوضها المنتخب على المستوى القاري والعالمي"

وتابع: "هذه المشاركة أكدت أننا نمتلك جيلًا واعدًا من اللاعبين الذين يستطيعون تحقيق الكثير مستقبلًا، علينا التعلم من هذه التجربة"

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يذكر أن هولندا كانت قد تخطت ألمانيا وفرنسا في المجموعات، قبل أن تقصي إنجلترا من الدور نصف النهائي.