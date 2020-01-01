فينالدوم: برشلونة السبب في عدم انضمامي لهم

يكشف الحقيقة كاملة..

برر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، عدم انضمامه إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المُنقضية بأن النادي الكتالوني "لم يكن جديًا" في مفاوضاته.

وبعد إعلان رونالد كومان مدربًا للبرسا منذ شهرين، كان اسم فينالدوم هو أول من برز لدعم منتصف ملعب البلوجرانا نظرًا لقوة العلاقة بين الثنائي وعملهما سويًا مع منتخب هولندا.

في نهاية المطاف، تراجعت الأنباء رويدًا رويدًا حتى اختفت، وبقيّ فينالدوم بصورة طبيعية مع ليفربول رغم الأنباء التي وردت من الصحف الإنجليزية أن الريدز لم يكونوا يمانعون بيعه للبرسا.

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فينالدوم بدوره أجاب على أسئلة الصحافة حول سبب عدم إتمام الصفقة وقال "أعتقد أن الأمر لم يكن جديًا للغاية وإلا لكنت سمعت المزيد عن الأمر أو حدث أشياء أخرى، لكن لم يكن هناك شيء ملموس".

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ولم يكن نجم نيوكاسل السابق هو الاسم الهولندي الوحيد الذي ارتبط ببرشلونة كومان، فحتى اللحظات الأخيرة كان يحلم مدرب الطواحين الأسبق أن يظفر بخدمات ممفيس ديباي من ليون، لكن الأمور لم تتم في النهاية.

فينالدوم لا يرى أن الأمر سيؤثر على نفسية زميله كما يزعم البعض، إذ قال "لا، إنه قوي جدًا في هذه المواقف ويمكنه التعامل معها جيدًا".

تجدر الإشارة إلى أن عقد فينالدوم مع ليفربول سينتهي في صيف 2021 ولم يصل إلى اتفاق بشأن التمديد حتى الآن، وقد أجاب على ذلك في تصريحاته الأخيرة بقوله "أن وضعه قد يتغير في الأشهر المقبلة".

كما من الجدير بالذكر أن فينالدوم يتواجد حاليًا رفقة ديباي في معسكر منتخب هولندا استعدادًا للمباراة الودية أمام المكسيك ثم اللعب في دوري الأمم الأوروبية.