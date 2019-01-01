فينالدوم: الفوز بدوري أبطال أوروبا أعطانا عقلية مختلفة

فينالدوم يتحدث ن طموحات الموسم الجديد والتأثير الإيجابي للفوز بدوري أبطال أوروبا

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قال جورجينو فينالدوم نجم نادي ليفربول إن الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أضاف عقلية جديدة للاعبي الفريق في الوقت الحالي.

وكان فينالدوم قد سجل هدفين من أهداف ليفربول الأربعة في مباراة الريمونتادا الشهيرة أمام برشلونة، ما جعله أحد أيقونات الموسم بالنسبة للجماهير.

وبخصوص الفوز بدوري الأبطال قال فينالدوم إن ما حدث خلال الموسم أضاف للاعبين عقلية جديدة جعلتهم أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة والمماثلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وأضاف: "في هذا الموسم لدينا العديد من الطموحات والتي سنسعى من أجل تحقيقها لمواصلة الإنجازات التي حققناها في الموسم الماضي والمضي قدمًا في كل موسم"

وتابع: "الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بالطبع هو هدفنا الأول، لا يمكن أن نخفي ذلك، ولكننا سنلعب من أجل الفوز بكل البطولات التي ننافس عليها"

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يذكر أن ليفربول قد أنهى موسمه الماضي بطلًا لدوري أبطال أوروبا، ووصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي.