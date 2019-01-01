فيليكس سانشيز يعلن قائمة قطر المشاركة في كوبا أمريكا

العنابي يستعد للمشاركة في كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، عن قائمة فريقه المشاركة في كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل.

وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم:

أبطال أسيا في كوبا أمريكا 🏆



اختيارات فيليكس سانشيز لقائمة المنتخب القطري 📋🇶🇦 pic.twitter.com/jNAzwQcG7H — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

"سعد الشيب، محمد البكري، يوسف حسن، طارق سلمان، بوعلام خوخي، حسن الهيدوس، حامد إسماعيل، المعز علي، بسام الراوي، كريم بوضياف، عاصم مدابو، علي عفيف، أحمد علاء، سالم الهاجري، عبد الله عبد السلام، أحمد فتحي، تميم المهيزع، عبد العزيز حاتم، المهدي علي، أحمد معين، عبد الكريم حسن، بيدرو، أكرم عفيف".

ويقع المنتخب القطري في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

ويشارك منتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا، بعدما تم دعوته، بصفته بطل بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي حققها في الإمارات.