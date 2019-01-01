فيليكس سانشيز: لسنا في كوبا أمريكا لالتقاط الصور مع ميسي

تعرف على تصريحات مدرب قطر قبل مواجهة الأرجنتين

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أكد فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، استعداد بلاده لتقديم أفضل أداء أمام الأرجنتين مشيرًا إلى أنّه لا يلعب كوبا أمريكا بهدف التقاط الصورة مع ليونيل ميسي، هداف البيسيليستي.

قطر تحتاج للفوز على الأرجنتين للتواجد في ربع نهائي كوبا أمريكا في أول مشاركة للعنابي بالبطولة.

وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعلم أننا نخوض البطولة للمرة الأولى ولا أحد يعرفنا هنا، ولكننا جئنا للمنافسة وليس لالتقاط الصور مع ميسي".

وتابع: "نواجه منتخبًا مرشحًا بقوة للفوز وهذه فرصتنا لإثبات قدراتنا أمام فريق رائع بمدرب مميز ويمتلك الأفضل في العالم".

صاحب الـ43 عامًا أشار إلى صعوبة إيقاف ميسي لقدرته على حسم أي مباراة في أي وقت.

💫 ماذا قال فيليكس سانشيز مدرب قطر عن ميسي ومنتخب الأرجنتين؟🗣 pic.twitter.com/hBQm4fPHKf — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

وأوضح: "الجميع يعرف إمكانيات ميسي والكرة التي يقدمها. ربما نستطيع تقليل خطورته وعدم منحه فرصة لتهديد مرمانا".

واختتم: "لدينا نحن أيضًا فرصة للتأهل وسوف نتمسك بها لمدة فترة تواجدنا في البرازيل وزيادة فرصنا لحصد المزيد من الخبرة وتحسين إمكانيات اللاعبين".

جدير بالذكر أنّ قطر والأرجنتين لا يزال لديهما فرصة التواجد في ربع النهائي سواء في المركز الثاني أو أفضل ثالث.