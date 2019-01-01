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فيليكس سانشيز: قطر قدمت أداءً مشرفًا ونستعد لكأس العالم 2022

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AFC Media
تعرف على تصريحات فيليكس سانشيز بعد فوز الأرجنتين على قطر


    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، أنّ المشاركة في كوبا أمريكا كانت فرصة جيدة للعنابي للاحتكاك بالمنتخبات الكبيرة واكتساب الخبرة..

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة على قطر لتصل إلى ربع النهائي بينما خرج العنابي من الدور الأول.

وقال فيليكس في تصريحات عقب المباراة: "هدفنا الأساسي قياس مدى قوى المنتخب أمام فرق كبيرة وقلة الخبرة أثرت سلبيًا على النتائج وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في العديد من الأوقات".

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وتابع: "علينا تطوير العناصر الشابة الموجودة حتى نكون في حالة أفضل خلال بطولة كأس العالم في 2022".

ظهور مُشرف للكرة العربية والخليجية 🙌

جدير بالذكر أنّ قطر سوف يشارك في نسخة كوبا أمريكا 2020 في الأرجنتين وكولومبيا مع أستراليا.

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