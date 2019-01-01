فيليكس بعد السباعية: الفوز على غريمك يبقى خاصاً

انتصار ودي بسباعية في ديربي مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، على أهمية الانتصار على ريال مدريد حتى لو كان ودياً في ظل المنافسة بين الفريقين.

أتلتيكو انتصر على جاره فجر السبت بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

وقال فيليكس للصحافة بعد المباراة: "نتيجة إيجابية، أن تفوز غلى غريمك دائماً أمر جيد وخاص ويعطي الثقة".

وأكمل: "سنستمر في العمل، أريد تسجيل المزيد والوصول لأهدافنا".

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واتفق ساؤول نيجيز مع فيليكس: "أنا سعيد للنتيجة، لعبنا جيداً منذ الدقيقة الأولى كفريق وهذا إيجابي، ارتداء هذا القميص أمر خاص".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد حل ثانياً الموسم الماضي في ترتيب الدوري الإسباني.