فيليبي رافضًا اعتباره خليفة جودين: أنا هنا لأصنع حكايتي الخاصة

مدافع أتليتيكو مدريد الجديد يؤكد أنه لم يأتِ ليصبح خليفة دييجو جودين

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أكد فيليبي مدافع بورتو المنضم حديثًا إلى أتليتيكو مدريد أنه لم يأتِ إلى الروخيبلانكوس من أجل أن يصبح دييجو جودين جديد.

وكان دييجو جودين قد انتقل رسميًا إلى صفوف إنتر الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتليتيكو مدريد.

وفي خطوة من أجل تعويض رحيل المدافع الدولي الأوروجوياني، تعاقد الأتليتي مع مدافع بورتو البرتغالي فيليبي مقابل 20 مليون يورو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وفي أول تصريحاته بعد انضمامه للروخيبلانكوس، قال فيليبي إنه لم ينضم إلى صفوف أتليتيكو مدريد من أجل السير على خطى دييجو جودين.

وأضاف: "أنا هنا لصناعة حكايتي الخاصة بي، حتى أصبح فيليبي الذي يمتلك قصته الخاصة مع نهاية مسيرتي، متحمس جدًا لصناعة هذا"

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يذكر أن أتليتيكو مدريد كان قد تعاقد مع الشاب البرتغالي جواو فيليكس من بنفيكا، ومع دييجو يورينتي من ريال مدريد خلال الميركاتو الحالي.