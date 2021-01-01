فيلم رعب ببطولة نيمار .. كواليس الريمونتادا ومعجزة برشلونة أمام باريس في دوري الأبطال

ليلة كانت أشبه بأفلام الرعب

كانت ليلة أشبه بالفيلم السينمائي، عندما قهر برشلونة المستحيل، وفاز على باريس سان جيرمان 6/1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2017.

التاريخ كان 8 مارس، والمكان كان كامب نو معقل برشلونة، الذي شهد واحدة من أمتع المباريات في تاريخ الأبطال، وربما في كرة القدم بشكل عام.

برشلونة يلعب الليلة ضد نفس الفريق، بعد خسارته 4/1 على ملعب كامب نو في ذهاب نفس المرحلة، وهناك بعض الطموحات بتكرار نفس السيناريو.

الأمور كانت شبه منتهية لفريق المدرب لويس إنريكي، أمام أوناي إيمري ورفاقه، لكن عن طريق 3 أهداف في 7 دقائق تم كتابة سطور هذه القصة الأسطورية.

كارثة في حديقة الأمراء

كانت ليلة صادمة على الفريق الكتالوني، قدم خلالها أنخيل دي ماريا واحدة من أفضل مبارياته مع باريس، وربما نفس الأمر لصانع الألعاب الألماني يوليان دراكسلر.

البداية كانت بهدف من دي ماريا من ركلة حرة في الدقيقة 18، قبل أن يضيف دراكسلر الثاني من صناعة زميله ماركو فيراتي بالدقيقة 40.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن الأول، حيث حدث نفس السيناريو بتسجيل دي ماريا الثالث، قبل أن يضيف إدينسون كافاني الرابع في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

هجوم عنيف من الصحافة الإسبانية والعالمية على نجوم برشلونة بعد هذه المباراة، والاتهامات طالت الجميع بالتخاذل، بينما حصل إيمري على كل الإشادات الممكنة هو وفريقه، ولكن الأمر تغير تمامًا.

ماذا يعني المستحيل؟

جماهير برشلونة دخلت ملعب كامب نو وقتها، وهي لا تعلم أنها ستشهد واحدة من أروع الليالي في تاريخ كرة القدم، حيث كان يسود التشاؤم أرجاء المدرجات.

كل شيء بدأ بعد 3 دقائق فقط، عندما سجل لويس سواريز الهدف الأول، قبل أن يلعب أندريس إنييستا كرة سجل منها لايفن كورزاوا الهدف الثاني لبرشلونة بالخطأ في مرماه.

وقتها حان دور ليونيل ميسي ليترك بصمته المعتادة، بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، 3 أهداف وبرشلونة أمامه 50 دقيقة، لتتغير الأجواء تمامًا في كامب نو.

الجمهور بدأ يصدق أن المعجزة ستحدث، والفريق سيعود، لما لا؟ كل ما يحتاجه هو هز الشباك مرة واحدة فقط لمعادلة نتيجة الذهاب.

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عشاق برشلونة بدأوا الغناء في الملعب "نعم نستطيع، نعم نستطيع"، لأن الجميع كان يدرك القوة الهجومية الجبارة للفريق بتواجد ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز معًا.

الكارثة وقعت عن طريق إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان، الذي سجل الهدف الأول لباريس، ليصبح برشلونة بمثابة الشخص الذي غرق قبل الوصول للشاطىء بمتر واحد فقط.

المعجزة

الجميع كان يقف في حالة من الترقب والحزن في نفس الوقت، لأن برشلونة وقتها كان يحتاج لـ3 أهداف في هذه الفترة القصيرة.

وسط كل هذا اليأس ظهر بطل الليلة، وهو النجم البرازيلي نيمار، الذي حمل الفريق على أكتافه نحو هذه المعجزة الكروية.

البرازيلي ظهر متأخرًا، حيث انتظر حتى الدقيقة 88 لتسجيل الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضيف الخامس من ركلة جزاء حصل عليها لويس سواريز بالدقيقة 91.

الجميع يترقب والكل ينتظر، ليظهر بطل آخر، ليس ميسي ولا سواريز، بل كان سيرجي روبيرتو، الذي أطلق رصاصة الرحمة على الضيف الفرنسي.

روبيرتو تلقى عرضية قاتلة من نيمار بالدقيقة 95، ليضعها في مرمى باريس، ليتأهل بفريقه إلى الدور الثمانية، في واحد من أغرب السيناريوهات بتاريخ اللعبة.

الجميع انفجر من الفرحة، ونزل إنريكي وجهازه الفني والبدلاء إلى أرض الملعب، وندمت الجماهير التي غادرت كامب نو مبكرًا، لأنها لم تشاهد اللقطة الأخيرة في هذا الفيلم المرعب.

ميسي كان محمولًا على الأعناق ويحمل قميص برشلونة، والجميع في فرحة هيستيرية بعد صافرة النهاية في نهاية مثالية وكابوس لن تنساه جماهير باريس، وسيظل محفورًا في أذهان جمهور برشلونة رغم خروج الفريق بعدها أمام يوفنتوس في ربع النهائي.

جدل تحكيمي

بعيدًا عن رومانسية هذا السيناريو، إلا أنه صاحبه العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، التي لا يزال البعض يناقشها حتى الآن.

لمستان يد على مدافعي باريس في منطقة خطيرة، ولكن الحكم لم يحتسب أي خطأ لعدم وجود تعمد في اللقطتين.

حالة أخرى بوجود لمسة يد على خافيير ماسكيرانو في الشوط الأول داخل منطقة الجزاء، الحكم أشار إلى استئناف اللعب، لأن الأرجنتيني كان يرتكز على يده ولا يستطيع سحبها.

ركلة الجزاء التي حصل عليها نيمار كذلك كان فيها بعض الجدل، بسبب وجود شكوك حول عدم تعمد مدافع باريس للاتجاه نحو المهاجم البرازيلي.

لمسة يد أخرى على جيرارد بيكيه، كان هناك شكوك حول حدوثها داخل منطقة الجزاء، حيث حاول المدافع الإسباني سحب يده سريعًا.

سواريز سقط في الشوط الثاني مطالبًا بركلة جزاء، لكن البعض اعتقد أن الأوروجوياني كان يحاول التحايل على الحكم.

واللقطة الأخيرة كان من ركلة جزاء أخرى حصل عليها سواريز، بعد تعرضه للإعاقة من المدافع البرازيلي ماركينيوس، وهناك حالة من الجدل حول صحتها.