فيلكس: لم أنس اللحظة الأهم في مسيرتي وهذه خطتي المستقبلية

الشاب البرتغالي يروي أهم وأسوأ لحظات في مسيرته حتى الآن

عاد مهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيلكس بالذاكرة، ليروي تفاصيل أهم لحظات في مسيرته الاحترافية، قبل انتقاله من بنفيكا إلى "واندا متروبوليتانو" في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كما كشف صاحب الـ20 عامًا، عن أسوأ أيامه في ملاعب كرة القدم، وذلك في مقابلة حصرية مع قتاة "بنفيكا بلاي"، تحدث خلالها أيضًا عن شعوره بعد انتقاله من بورتو إلى بنفيكا.

وبدأ حديثه بالليلة التاريخية التي سجل فيها ثلاثة أهداف هاتريك في مرمى آينتراخت فرانكفورت في ربع نهائي دوري الأبطال، قائلاً "بكيت بعد هدفي الثالث، وذلك لأنني قبل يومين كنت قد سمعت تعليقات صادمة أثناء جلوسي في غرفة خلع الملابس".

وأضاف "لقد ذهبت إلى الحمام ودخلت في نوبة بكاء، لم يعرف أحد ما حدث، لكن بعد أهدافي الثلاثة في دوري الأبطال، شعرت بالانتصار وقد قدمت كل ما لدي في تلك الليلة".

وتابع "تحدثوا كثيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة مغادرتي لبورتو من أحل اللعب لنفيكا، كنت أعرف أن اللاعبين لا يحبونني".

وتوقف عند اللحظة الأهم في مسيرته، قائلاً "كانت عودتي إلى دراجاو مثيرة، إذ كنا متأخرين بهدف نظيف أمام بورتو في مباراة في غاية الأهمية، ومن حُسن الحظ تمكنت من تسجيل هدف التعادل".

وختم حديثه في هذا الصدد "كان هدفًا عظيمًا بالنسبة لي، وأتذكر أنني احتفلت بالهدف بكل غرور، ولا أنسى لحظات النظر في وجوهم (لاعبو وجمهور ناديه السابق)، كان شعورًا لا يُصدق. العودة إلى لشبونة؟ أخطط للعودة ذات يوم وأترك بصماتي مع النادي".

وانتقل خليفة كريستيانو رونالدو إلى النادي العاصمي الإسباني الصيف الماضي مقابل رسوم بلغت حوالي 120 مليون يورو، وحتى الآن لم يُسجل سوى 4 أهداف من مشاركته في 16 مباراة في مختلف المسابقات.