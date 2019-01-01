فيلكس سانشيز : غير مسموح بالأخطاء في مباراة السعودية الصعبة والنهائي هدفنا

لا نمتلك الوقت وفترة صعبة بالنسبة لنا ولكن الأهم أن يستعيد اللاعبين عافيتهم

أكد المدير الفني الإسباني فيلكس سانشيز مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم على صعوبة مواجهة المنتخب السعودي في نصف نهائي خليجي 24 والتي تجمع المنتخبين غدًا الخميس.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية : "بعد مرحلة المجموعات لا نمتلك الوقت وفترة صعبة بالنسبة لنا ولكن الأهم أن يستعيد اللاعبين عافيتهم، قبل المباراة القادمة أمام السعودية في مباراة صعبة ولن ندخل جهدًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل".

وأضاف عن دور نصف نهائي خليجي 24 : "أعتقد إنه في هذه المرحلة غير مسموح بارتكاب الأخطاء والجميع يعرف جودة المنافس، ولكننا أيضًا نمتلك نقاط قوة وسنعمل على استغلالها والآن مباريات كؤوس ولا مجال للخسارة".

وبالحديث عن تواجد عدد كبير من لاعبي الهلال والسد في هذه المواجهة قال : "هناك عددًا كبيرًا من لاعبي فريقين قبل المباراة سواء السد أو الهلال، وبالتأكيد نعرف كل اللاعبين على حدة فالجميع معروف بشكل واضح".

وعن الإصابات قال : باستثناء بسام الراوي خرج من البطولة رسميًا ولكن باقي اللاعبين جاهزون للمشاركة واللعب وتقديم كل ما لديهم في المباراة المُقبلة، وهذه هي كرة القدم لا يكون الكل جاهز أحياناً.

بخصوص الحديث عن أخر مباراة جمعت الفريقين بكأس آسيا والتي فاز بها العنابي قال : "لا يُمكننا الحديث عن الماضي فهي مباريات مرت والآن من سيفرض قوته سيكون مرشحًا للفوز أكثر".

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وفي يخص الدعم الجماهيري في المباراة الأخيرة : "بالنسبة لما حدث في المباراة الأخيرة أمام الإمارات وتواجد الجماهير، أكد أن الأمر كان مهمًا من أجل التأهل وهزمنا فريقًا قويًا على أرضنا ووسط جماهيرنا وهذا أمرًا جيدًا لاستغلال ذلك على أرضك ووسط جماهيره".

سانشيز أنهى تصريحاته : "مباراة الغد بين منتخب قطر والسعودية وليس لها علاقة بين جنسية المدربين فنحن ندرب منتخبين أصحاب شخصيات قوية وعلينا أن نقدم مباراة جيدة والفوز بالمباراة".