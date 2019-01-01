فيلايني: لم أرحل عن مانشستر بسبب الأموال وكنت لأبقى مع مورينيو

البلجيكي وتجربة في الصين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى مروان فيلايني، اللاعب البلجيكي، أن يكون رحل للدوري الصيني من أجل الأموال وأكد أنه كان ليبقى لو استمر جوزيه مورينيو مدرباً للفريق.

ورحل فيلايني في الشهر الفائت إلى صفوف شاندونج الصيني في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها ولكن أكدت التقارير تلقيه عقداً وراتباً ضخماً.

وقال اللاعب في حوار مع " Het Niuewsblad": "ذهبت لشاندونج لأنهم مهتمين بي لسنوات، وكنت أريد تحدي وحياة جديدة، أنا في الواحدة والثلاثين ووقعت عقداً لثلاثة سنوات".

وأكمل: "لو كنت ذهبت بعد هذا العمر للصين كان سيكون الوقت متأخراً للغاية، كان يمكنني الالتحاق بفريق أوروبي كبير والبقاء مهماً لأعوام، ولكن بعد عشرة أعوام و350 مباراة في إنجلترا شعرت بحاجتي للخطوة".

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ليروي ساني ساهم بـ8⃣ أهداف في آخر 7⃣ مباريات في جميع البطولات :

3⃣ أهداف ⚽️

5⃣ أسيست 🎯 pic.twitter.com/PpK7rUxBZb — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

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وأكمل البلجيكي: "كنت صاحب انتقال قياسي من بلجيكا للبريميرليج، وحققت بطولات وقدمت عروضاً مميزة، فقط البريميرليج لم أفز بها، لا أحلم بالعودة لأوروبا، ربما بلجيكا، أحب المكان هنا".

وأضاف: "هنا نلعب مرتين بالأسبوع بسبب كأس الأبطال ولا يوجد راحة كما يظن البعض، عملت في الماضي مع لاعبين مميزين ومدربين، أهمهم مويس وفان جال وتعلمت الكثير".

وختم: "في الكرة هناك فرص ولا أعلم ما قد يحدث، ولكن لو كان مورينيو استمر كنت ممكن أن أبقى مع الفريق".

ويملك فيلايني مشواراً مميزاً بداية من ستاندر دي لييج البلجيكي، ومروراً بإيفرتون ومانشستر يونايتد في إنجلترا.