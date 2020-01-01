فيلانويفا يقترب من العودة للدوري الإماراتي من بوابة فريق عاصمي

اللاعب التشيلي يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي.

أصبح التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب اتحاد جدة السابق، والفيحاء السعودي الحالي، قريبًا من العودة مجددًا إلى دوري الخليج العربي الإماراتي، من بوابة أحد أندية العاصمة.

فيلانويفا كان لاعبًا في بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، قبل الانتقال إلى الشباب الإماراتي، والذي انتقل منه إلى الاتحاد السعودي، ليرحل عنه إلى الفيحاء.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن فيلانويفا يقترب من العودة إلى الدوري الإماراتي لأحد أندية العاصمة الإماراتية أبو ظبي "دون ذكر اسمه"، بداية من الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

فيديو | عندما تهجم مشجع الهلال على حكم ديربي الرياض أمام النصر

وينتهي عقد فيلانويفا مع الفيحاء بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له الانتقال لأي فريق يرغبه خلال الفترة الحالية، في صفقة انتقال حر دون العودة لناديه.

ويبلغ فيلانويفا من العمر 34 عامًا، حيث قيمته التسويقية لا تزيد عن مليون يورو، وهو ما سيجعل انتقاله لأي فريق آخر أمرًا سهلًا.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت بين اسم فيلانويفا وبعض الأندية السعودية، أبرزها نادي الوحدة، ولكن مسؤوليه قاموا بنفي كل ما تردد حول اهتمامه بضم اللاعب التشيلي.