فيلانويفا لم يحصل على قيمة جائزة الأفضل بالدوري السعودي الموسم الماضي

اللاعب لم يتسلم قيمة الجائزة الخاصة بالموسم الماضي حتى الآن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية عدم تسلم اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب نادي اتحاد جدة السعودي على مكافأة جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين السعودي العام الماضي.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها إلى أن اللاعب لم يتسلم قيمة الجائزة الخاصة بالموسم الماضي حتى الآن.

اللاعب كان قد صرح من قبل عقب مباراة النصر بالدوري، مؤكدًا أنه لم يتحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عن العام الماضي والتي تبلغ 250 ألف ريال.

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الجهاز الطبي بنادي الهلال أكد جاهزية الثنائي البيروفي كاريلو والإسباني ألبرتو بوتيا للمشاركة مع الفريق في مباراة الهلال أمام الاتفاق السبت المقبل. pic.twitter.com/7XzIhmIqbQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 9, 2019

وكان التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب فريق الاتحاد قد حصل على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط في دوري المحترفين السعودي للموسم 2017-2018.

كاريلو وبوتيا جاهزان للمشاركة مع الهلال أمام الاتفاق

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي برصيد 31 نقطة.