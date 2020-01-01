فيلانويفا : حديثي عن الاتحاد سيصنع لي أزمة

كان اللاعب التشيلي قد رحل عن صفوف العميد الشتاء الماضي

مازال هناك حالة خلاف كبيرة بين جماهير نادي اتحاد جدة السعودي حول أحقية رحيل اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا من عدمه.

وكان اللاعب التشيلي قد رحل عن صفوف العميد الشتاء الماضي بعد قرار الإدارة والجهاز الفني حينها، لينضم إلى نادي الفيحاء.

فيلانويفا في تصريحاته للعربية قال عن سبب رحيله من الاتحاد: "لا أرغب في عمل أي أزمة، فلو امتدحت الاتحاد دقيقة وانتقدته لدقيقة أخرى، فالجميع لن يتذكر سوى النقد".

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وحول كواليس رحيله قال : "كان واضحًا لي رغبة المدير في الأيام الأخيرة بعدم إشراكي مع الفريق وفي مباراة النصر عرفت أنه لا يريدني بعدما بقيت على مقاعد البدلاء".

وأكمل أحدي معشوقي جماهير الاتحاد : "خلال فترة الانتقالات الشتوية شاهدت تعاقدات الفريق وأيقنت تماماً أنني اللاعب الذي سيتم الاستغناء عنه".

وعن تقييمه لتواجده رفقة الفيحاء : "أجد أنني اخترت القرار الصحيح ولم أندم عليه، أشعر اليوم أنني لاعب مهم وعنصر مؤثر في الفريق بعد أن افتقدت الشعور خلال الفترة الماضية".

يُذكر أن فئة كبيرة من جماهير الاتحاد طالبت باستمرار فيلانويفا مع الفريق، إلا أن قرار المدير الفني الهولندي تين كات كان صارمًا برحيل اللاعب.