فيلانويفا: إدارة الاتحاد لا تصبر وأرغب في العودة إلى تشيلي

صانع ألعاب الاتحاد ينتقد سياسة ناديه ويرغب في العودة إلى تشيلي

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب فريق اتحاد جدة السعودي، على أنه يرغب في العودة إلى بلاده، موجهًا انتقادًا إلى إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى اهتمام نادي كولو كولو التشيلي بصانع ألعاب الاتحاد، وأن هناك مفاوضات تجرى معه لضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فيلانويفا قال خلال تصريحات لصحيفة "ريدجول" التشيلية: "كولو كولو فريق كبير، وأريد اللعب له، ولكن لم يتصل بي أحدًا، ولا توجد مفاوضات".

صانع ألعاب الاتحاد تابع: "أرغب في العودة إلى تشيلي، وتبقى في عقدي مع الاتحاد 6 أشهر، وإذا وصل عرض جيد، سأعود الآن".

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وأبدى اللاعب التشيلي ضيقه قائلًا: "لم تسير الأمور كما كان مخططًا لها في الاتحاد بخصوص الموسم الحالي، الأمور معقدة بعض الشيء".

كارلوس أردف: "بدأنا الموسم مع سييرا، وتمت إقالته قبل شهر، والإدارة لا تصبر، مع 3 نتائج سلبية يبحثون عن التغيير، ولأن فترة الانتقالات مغلقة، سييرا هو من تعرض للأذى".

ويحق للتشيلي فيلانويفا التوقيع لأي فريق آخر خلال شهر يناير المقبل، دون العودة للاتحاد، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.