فيكتور فالديز يَحصل الضوء الأخضر للعودة لبرشلونة

العودة وشيكة جدًا

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أصبح في حكم المؤكد، أن يعود الحارس الكاتلوني الشهير فيكتور فالديز إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، وذلك بحسب ما صرح به رئيس الكتلان جوسيب ماريا بارتوميو في مؤتمر تقديم اللاعب الهولندي الجديد فرينكي دي يونج.

وفتح بارتوميو باب العودة أمام الحارس الأكثر نجاحًا في تاريخ البلو جرانا، معترفًا بشكل واضح وصريح، بأنه تحدث مع صاحب الـ37 عامًا في الأيام القليلة الماضية، لمناقشة عودته إلى بيته القديم، بعد خروجه من النادي عام 2014.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم موهوب الأراضي المنخفضة "تحدث مع فيكتور قبل بضعة أيام، وناقشنا نجاحه هذا الموسم، وهو سألني .. ألا تعتقد أن وقت العودة إلى بيتي قد حان؟ لكني طلبت منه الانتظار".

وأضاف في هذا الصدد "لا شك أبدًا أنني سعيد للغاية بعودته، لذا من المؤكد أننا سنتقد باقتراح لعودته في غضون أيام قليلة".

ويُعتبر حارس مرمى المنتخب الإسباني السابق، أحد أبناء أكاديمية "لا ماسيا"، وكان قد بدأ مغامرته مع البرسا في الطفولة، تحديدًا بعمر عشر سنوات، وظل يُدافع عن ألوان ناديه إلى أن حدث الانفصال في أعقاب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

دوري أبطال أوروبا هو الحلم المشترك بينهما 💫



يوفنتوس بوجود "بوفون " فشل ❌

يوفنتوس بدون "بوفون" فشل أيضًا ❌



عاد بوفون والفرصة الأخيرة له من أجل الوصول إلى لقب الأبطال ✔️ pic.twitter.com/B2KqgJOenS — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ورحل فالديز عن برشلونة في سجله بطولات لم يُحققها أي حارس آخر في تاريخ النادي، منها على سبيل المثال 6 ألقاب ليجا ونصفهم كأس دوري أبطال أوروبا، غير أنه لعب مع الفريق أكثر من 536 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن يحط الرحال إلى بلاد الضباب، ليخوض تجربتين مع مانشستر يونايتد وميدلسبره.

الجدير بالذكر أن الحارس الكاتلوني الأمين، كان قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي في أواخر 2017، بعدها اتجه إلى مجال التدريب في قطاع الشباب، وعلى ما يبدو ستكون وظيفته الجديدة في ناديه القديم.