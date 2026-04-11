لا يشارك نادي شتوتغارت هذا الموسم في الدوري الألماني (البوندسليغا) وكأس ألمانيا (DFB-Pokal) فحسب، بل يشارك أيضًا في الدوري الأوروبي. ولكي تتمكنوا من متابعة جميع المباريات مباشرة، فستحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

مع انطلاق موسم البوندسليغا 2025/26، دخلت فترة حقوق جديدة حيز التنفيذ، وتمتد حتى موسم 2028/29 شاملًا. لم تعد Sky القناة الناقلة لمؤتمر البوندسليغا. وأصبحت مباراة/مؤتمر يوم السبت الآن لدى DAZN، حيث تُنقل هناك أيضًا مباريات يوم الأحد في البوندسليغا كما في السابق.

Sky يظل مع ذلك الوجهة الأهم، ويعرض مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات ظهر السبت بشكل منفرد، وكذلك المباراة القمّة مساء السبت. كما يمكنكم متابعة مباريات شتوتغارت عبر البث المباشر من خلال WOW أو تطبيق Sky-Go.

وعلى التلفزيون المجاني، تنقل SAT.1 إلى جانب مباراة الافتتاح أيضًا مباريات مساء الجمعة للجولتين 15 و16، وكذلك مباراتي ملحق الهبوط/الصعود مباشرة.

هل تريدون متابعة VfB شتوتغارت في الدوري الأوروبي؟ إذًا RTL هي الوجهة المناسبة. هناك يمكن مشاهدة الدوري الأوروبي على التلفزيون المجاني. في كل جولة سيتم نقل مباراة واحدة بمشاركة ألمانية مباشرة على RTL أو على Nitro.

وعبر البث المباشر على RTL+ تُعرض في كل جولة مباريات قمة مختارة — إما كمباراة منفردة أو ضمن بثّ متعدد (كونفرنس).

تُنقل جميع مباريات كأس ألمانيا (DFB-Pokal) مباشرة عبر Sky. وإضافة إلى ذلك، تعرض ARD وZDF في كل دور مباريات مختارة على التلفزيون المجاني.

البث النصي المباشر لدى SPOX

لا تستطيعون متابعة مباريات شتوتغارت مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مهمة؟ إذن تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني. هناك نقدّم تغطية نصية مباشرة لمواجهات مختارة من أجلكم.

