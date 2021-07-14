فيفا 22: ما المميزات الجديدة التي ستتوفر على بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس؟

مع انطلاق لعبة فيفا 22 في أكتوبر، يلقي موقع جول نظرة على بعض الإضافات الجديدة لإصدار هذا العام..

من المقرر أن تطلق لعبة فيفا 22، في أكتوبر وتم إضافة مجموعة من التحسينات على أسلوب اللعب الجديد والرسومات المتحركة، والتي ستظهر على أجهزة الجيل الجديد PlayStation 5 و Xbox Series X / S.

في كل عام تضيف الشركة المنتجة ميزات جديدة وتعديلات على الأوضاع الحالية من أجل جذب عشاق اللعبة لشراء أحدث إصدار.

ومن المتوقع أن يكون هذا العام مختلفًا ومميزًا، فما هي المميزات والتحديثات التي تم إضافتها في لعبة فيفا 22؟

أسلوب اللعب والرسومات المتحركة

كانت النقطة الرئيسية في الإعلان عن لعبة فيفا 22، هي تقنية HyperMotion، على وحدات الجيل الجديد من PlayStation 5 و Xbox Series X/S.

وتدعي الشركة المنتجة للعبة أن التقنية الجديدة، تساعد في جعل اللعبة أكثر واقعية، وتنقلها إلى الأمام وتجعل اللاعب يستمتع لكل لحظة.

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وتهدف الشركة إلى جعل اللعبة أكثر واقعية، خاصة مع إضافة أكثر من 4000 حركة جديدة عن النسخة الماضية، وتم تحسين الذكاء الاصطناعي في الهجوم والدفاع للمساعدة في تحسين الواقعية بشكل أكبر وجعل المباريات أكثر ديناميكية.

ولكن تقنية HyperMotion ستكون موجودة فقط على أجهزة الجيل الجديد.

التغييرات في طور Ultimate Team

أكبر تغيير تم الكشف عنه في ألتميت تيم، هو إضافة بطاقات جديدة باسم أبطال فوت " FUT Heroes".

تلك البطاقات، ستكون بطاقات للاعبين سابقين مثل الأيقونات، ولكن تم تخصيصهم لدوريات معينة للمساعدة في توفير أقصى قدر من التناغم مما يمنحك طرقًا جديدة لبناء فريق أحلامك.

وتم الكشف عن أول تسعة بطاقات، وسيتم الكشف عن باقي اللاعبين تباعًا، والبطاقات هم:

ماريو جوميز

تيم كاهيل

خورخي كامبو

دييجو ميليتو

فيرناندو مورينتوس

سامي الجابر

روبي كين

عبيدي بيليه

كلينت ديمبسي

التحسينات في Career Mode "نمط المهنة"

بعد ألتميت تيم، يكون نمط المهنة أو Career Mode، هو أكثر الأنماط شعبية في لعبة فيفا.

ونتيجة لذلك تتجه الشركة المنتجة إلى تحسين وتطوير النمط كل عام، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن التحديثات في نسخة فيفا 22، ولكن بكل تأكيد سيتم إضافة دوري المؤتمر الأوروبي كبطولة أوروبية ثالثة.

وتم توسيع وتحسين نمط اللاعب لخلق المزيد من الطرق للتقدم والإنجاز والانغماس في رحلة المحترفين عبر اللعبة.

بالإضافة إلى إمكانية إنشاء فريق خاص بك من الصفر، وتصعد به إلى المجد والنجاح المحلي والقاري.

التغييرات في كرة الشارع "Volta"

تم ظهور هذا النمط لأول مرة في فيفا 20، من أجل إعادة إحياء لعبة FIFA Street ، وظهر نمط القصة أيضًا، وفي فيفا 22 ستكون هناك قصة جديدة تمامًا بالإضافة إلى بعض التحسينات في اللعب عن طريق الإنترنت.

وسيكون هناك المزيد من التفاصيل قريبًا، في مؤتمر اللعبة الرسمي بعد أيام.

التحسين في المسابقات والدوريات

من أهم ما يميز لعبة فيفا، هي الواقعية وبكل تأكيد ستظل كما هي في النسخة القادمة، ويأمل المشجعين إضافة بعض الدوريات الجديدة، وبحسب الأنباء فإن الدوري الهندي ودوري المؤتمر سيظهران في اللعبة الجديدة، ولكن حتى الآن لم تعلق الشركة المنتجة عن الأمر بأي شيء رسمي.