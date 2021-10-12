فيفا 22: كيف تحصل على بطاقة رونالدو لاعب الشهر ذات تقييم 92 وكم يكلف اقتناؤها؟

كريستيانو رونالدو كلل عودته القوية إلى الدوري الإنجليزي بالتتويج بجائزة لاعب الشهر في "البريميرليج" عن شهر سبتمبر.

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على بطاقة خاصة لأفضل لاعب في الشهر في لعب "فيفا 22".

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر الماضي، بعدما سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.

رونالدو عزز تقييمه في لعب "فيفا 22"، حيث حصل على بطاقة خاصة بتقييم 92، لكن سيكون على اللاعبين العمل بجد من أجل الحصول عليها.

كيف تحصل على بطاقة رونالدو لاعب الشهر؟

للحصول على البطاقة الجديدة الخاصة برونالدو التي حصل عليها بعد تتويجه بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي، عليك إكمال 26 تحديًا مختلفًا من تحديات بناء التشكيلة "SBCs".

تتراوح هذه التحديات من التحديات الرخيصة نسبيًا مثل بناء فريق بتقييم 84 يضم لاعبًا واحدًا من مانشستر يونايتد، إلى بناء أربع فرق مختلفة بتقييم 89، والتي كل منها أكثر من 170 ألف قطعة نقدية لإكمالها.

التحديات بالكامل تكلف ما لا يقل عن مليوني قطعة نقدية لإكمال جميع تحديات بناء التشكيلة، مما يتطلب منك إرسال إجمالي 286 لاعبًا، ويمنحك ذلك لاعبًا واحدًا فقط (رونالدو بتقييم 92) في المقابل.

كل واحد من تحديات بناء التشكيلة يمنح حزمة لاعبين كجائزة، تتراوح من حزم جامبو الذهبية، إلى حزم ميجا، وحزم لاعبين نادرة.

اقرأ أيضًا: فيفا 22: ما هي أفضل الأندية التي يمكن أن تبدأ بها نمط المهنة؟

يمكن بيع اللاعبين الذين تم ربحهم في هذه الحزم في السوق، أو إرسالهم إلى تحديات بناء التشكيلة الأخرى لمساعدتك في التقدم عبر التحديات الستة وعشرين للحصول على رونالدو.

تحدي رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي سيكون متاحًا لأسبوعين فقط، لذلك يجب عليك إكمال جميع تحديات بناء التشكيلة الستة وعشرين بحلول يوم 22 أكتوبر، من أجل الحصول على البطاقة ذات الإصدار المحدود لفريقك.

ما هي التعزيزات التي حصل عليها رونالدو في البطاقة الجديدة؟

بالإضافة إلى زيادة نقطة واحدة في التقييم العام، شهدت البطاقة الجديدة التي حصل عليها رونالدو تعزيزًا لجميع سماته الفردية.

وارتفعت سرعة رونالدو بنقطة واحدة لتصبح 88، بينما وصلت قوة تسديداته إلى 94، وقد حصل الآن على 89 في المراوغة، و35 في الدفاع.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

وارتفعت أيضًا سمات التمرير والسمات الجسدية بنقطتين، لتصل إلى 84 و77 على الترتيب.

ما هي بطاقة لاعب الشهر؟

تختار شركة "EA Sports" المطورة للعبة "فيفا" أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي، والدوري الألماني، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الهولندي.

ويعتمد إصدار الجائزة على أداء اللاعبين، ويتم التصويت عليها من قبل لجنة من الخبراء وتصويت المشجعين.

ويتلقى اللاعبون الفائزون بطاقة خاصة بتصنيف إجمالي متزايد، وتكون متاحة لفترة محدودة من خلال تحديات بناء التشكيلة في اللعبة.