فيفا 22 برو كلوب: تطور اللاعبين ودخول اللاعبات وجميع الإضافات الأخرى

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن التحسينات الجديدة على نمط برو كلوب في الإصدار الحديث من اللعبة الأكثر شعبية في العالم فيفا 22

يعد Pro Clubs واحد من أكثر أوضاع اللعب على الإنترنت شعبيةً في FIFA كل عام، وقد تحصل على بعض التحسينات الواعدة في فيفا 22.

يمكنك الآن إنشاء لاعبات محترفات في اللعبة وتطوير لاعبك بالطريقة التي تريدها، واختيار أسلوب اللعب وكيف ينمو خلال مسيرته في الأندية.

ستتوفر التحسينات الخاصة ببرو كلوب على جميع الأنظمة الأساسية عندما يتم إصدار اللعبة الجديدة في 1 أكتوبر.

هنا، جول يلقي نظرة على تغييرات Pro Clubs القادمة في فيفا 22.

اللاعبات

أكبر تغيير في فيفا 22 برو كلوب هو خيار إنشاء لاعبات بالإضافة إلى لاعبين ذكور.

سيوفر هذا تنوعًا أكبر للفرق، حيث يستطيع اللاعبون الآن تحديد جنسهم عند إنشاء محترف جديد.

تتطور المحترفات وتتقدمن بنفس طريقة المحترفين الذكور ويتبعون نفس طريق التطور، وهي إضافة جديدة للعبة FIFA 22.

تحسين تطور اللاعب

أصبح تطور اللاعب في فيفا 22 أكثر تعمقًا بكثير مما كان عليه في الإصدارات السابقة من فيفا.

تكسب نقاطًا بناءً على أدائك داخل اللعبة والتي يمكن استخدامها في المهارات لتحسين أشياء مثل التدخل والتمرير والتسديد وما إلى ذلك.

يشبه هذا النموذج نماذج التطور المستخدمة في ألعاب EA Sports الأخرى مثل NHL 21 حيث يسمح لك ببناء لاعبك حسب رغبتك، مع التركيز على المجالات الرئيسية للتطور اعتمادًا على المكان الذي تريد أن يكون فيه لاعبك على أرض الملعب.

النماذج الأولية للاعب وامتيازاته

تعتبر النماذج الأصلية للاعب شائعة أيضًا في الألعاب الرياضية الأخرى حيث يمكنك إنشاء لاعب خاص بك.

بالمقارنة مع نظام تطور اللاعب المحسّن، تسمح لك هذه الخيارات باختيار نوع اللاعب الذي تريد تكوينه، على سبيل المثال إذا كنت تريد تقدمًا سريعًا أو لاعبًا قويًا أو لاعب خط وسط متكامل من جميع النواحي.

امتيازات اللاعب هي مكافآت إضافية تمنح تعزيزات هائلة لسمات معينة ويتم فتحها باستخدام النقاط المكتسبة من الأداء داخل اللعبة.

يمكنك فقط استخدام عدد محدود من الامتيازات في وقت واحد، لذلك إذا كنت ترغب في نقل لاعبك من الدفاع إلى الهجوم، فقد تضطر إلى إيقاف ميزة وفتح أخرى.

إحصائيات وخرائط حرارية إضافية

كان أحد أسباب الإحباط الرئيسية للاعبي Pro Clubs في الماضي هو الافتقار إلى الإحصائيات التفصيلية في نهاية المباريات.

تم توفير إحصائيات الأهداف والتمريرات الحاسمة وتقييمات اللاعبين لكل محترف، ولكن القليل هو الذي يستخدم.

يحتوي نمط برو كلوب فيفا 22 الآن على خرائط حرارية وخرائط تمرير ومواقع معالجة وغير ذلك الكثير للبحث فيه، مما يمنحك صورة أفضل بكثير عن أدائك أثناء المباريات.

المزيد عن فيفا 22