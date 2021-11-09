فيفا 22: أفضل 20 حارسًا شابًا في اللعبة

بلال محمد
Nov 09, 2021 23:04+00:00
Getty

موقع جول يستعرض في التقرير التالي أفضل 20 حارسًا شابًا في فيفا 22 ويوضح كافة تقييماتهم..

بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

يجب عليك حماية مرماك بعناية في فيفا 22، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات، وهذا لن يتحقق إلا مع حارس مرمى قوي.

ويعد مركز حراسة المرمى من أهم المراكز التي قامت الشركة المنتجة للعبة بتطويرها، في النسخة الجديدة ووجود حارس مرمى قوي في فريقك، يجعلك تشعر بالأمان، ويحميك من استقبال الكثير من الأهداف، على عكس النسخ الماضية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 20 حارسًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

فيفا 22: أفضل حراس المرمى الشباب

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الاسم

العمر

النادي

المركز

التصنيف الحالي

التصنيف المتوقع

القيمة

1مارتين ڤانديڤوردت19جينكGK71874.35 مليون يورو
2كاريس تشاتزيجافريل17لاعب حرGK5884لاعب حر
3جيورجي مامارداشفيلي20فالنسياGK758310.5 مليون يورو
4دوجان علمدار18رينGK68832.4 مليون يورو
5جوان جارسيا20إسبانيولGK67832.4 مليون يورو
6كونستانتينوس تزولاكيس18أولمبياكوسGK67832.35 مليون يورو
7بارت فيربريجين18أندرلختGK65831.65 مليون يورو
8جافين بازونو19مانشستر سيتيGK64831.29 مليون يورو
9إتيان جرين20سانت إيتيانGK72814.47 مليون يورو
10أييسا20ريال سوسييداد BGK67812.18 مليون يورو
11أرناو تيناس20برشلونةGK67812.18 مليون يورو
12خواكين بلازكيز20تاليريس كوردوباGK65811.75 مليون يورو
13سيني لامينز18كلوب بروجGK64811.29 مليون يورو
14أليخاندرو أيتوربي17أتلتيكو مدريدGK6281882 ألف يورو
15بيري جوان19مايوركاGK6281
16كونياه بويس كلارك18ريدينجGK5981705 ألف يورو
17إرسين ديستان أوجلو20بشيكتاشGK72804.47 مليون يورو
18ميجيل مورو20رايو فايكانوGK66801.76 مليون يورو
19لوكاس شوفالييه19ليلGK64801.29 مليون يورو
20رسلان نشيرت19دينامو كييفGK64801.29 مليون يورو