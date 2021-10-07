فيفا 22 | أفضل المهاجمين ولاعبي الوسط والمدافعين والحراس في نمط المهنة

تعرف على أفضل اللاعبين الشباب ومدى تطورهم خلال منافسات نمط المهنة في لعبة فيفا 22.

يظل نمط المهنة واحدًا من بين أكثر الأنماط شيوعًا في لعبة "فيفا 22"، خاصة مع الخيار الجديد لتطوير اللاعبين الشباب المدمج في نسخة العام الحالي.

نتيجة لذلك، أصبح العثور على أفضل اللاعبين الشباب في "فيفا 22" وتطويرهم في ناديك أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ولمساعدتك في إطلاق رحلتك في نمط المهنة، قام "جول" بتجميع قائمة بأفضل اللاعبين الشباب في "فيفا 22".

هؤلاء اللاعبون هم الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل، والذين لديهم أعلى تقييم محتمل في اللعبة، ويتم تقسيمهم حسب المركز في القوائم أدناه.

وتم إدراج جميع اللاعبين حسب مركزهم الرئيسي، ولكن يتم عرض أي مركز يمكنهم اللعب فيه.

على سبيل المثال، بوكايو ساكا يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر، لكن مركزه الرئيسي هو في الوسط الأيمن، لكن يمكنك أيضًا تدريبه على اللعب في الجناح إذا لزم الأمر، من خلال تكليفه بهذا الدور ومنحه الدقائق في المركز الجديد.

ويحتاج جميع اللاعبين إلى التدريب المناسب والكثير من وقت اللعب لضمان تطورهم بشكل صحيح والوصول إلى أقصى طاقات ممكنة لكل لاعب، لذلك لن يتحسن اللاعبون البدلاء والزائدون عن الحاجة كثيرًا إذا لم يحصلوا على دقائق مناسبة.

* ملحوظة: الأندية المدرجة هي الأندية التي تم تعيين اللاعبين فيها في نمط المهنة في "فيفا 21"، بينما الأعمار المعروضة هي الأعمار في بداية نمط المهنة.

فيفا 22: أفضل حراس المرمى الشباب

# الاسم العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع القيمة 1 مارتين ڤانديڤوردت 19 جينك GK 71 87 4.35 مليون يورو 2 كاريس تشاتزيجافريل 17 لاعب حر GK 58 84 لاعب حر 3 جيورجي مامارداشفيلي 20 فالنسيا GK 75 83 10.5 مليون يورو 4 دوجان علمدار 18 رين GK 68 83 2.4 مليون يورو 5 جوان جارسيا 20 إسبانيول GK 67 83 2.4 مليون يورو 6 كونستانتينوس تزولاكيس 18 أولمبياكوس GK 67 83 2.35 مليون يورو 7 بارت فيربريجين 18 أندرلخت GK 65 83 1.65 مليون يورو 8 جافين بازونو 19 مانشستر سيتي GK 64 83 1.29 مليون يورو 9 إتيان جرين 20 سانت إيتيان GK 72 81 4.47 مليون يورو 10 أييسا 20 ريال سوسييداد B GK 67 81 2.18 مليون يورو 11 أرناو تيناس 20 برشلونة GK 67 81 2.18 مليون يورو 12 خواكين بلازكيز 20 تاليريس كوردوبا GK 65 81 1.75 مليون يورو 13 سيني لامينز 18 كلوب بروج GK 64 81 1.29 مليون يورو 14 أليخاندرو أيتوربي 17 أتلتيكو مدريد GK 62 81 882 ألف يورو 15 بيري جوان 19 مايوركا GK 62 81 16 كونياه بويس كلارك 18 ريدينج GK 59 81 705 ألف يورو 17 إرسين ديستان أوجلو 20 بشيكتاش GK 72 80 4.47 مليون يورو 18 ميجيل مورو 20 رايو فايكانو GK 66 80 1.76 مليون يورو 19 لوكاس شوفالييه 19 ليل GK 64 80 1.29 مليون يورو 20 رسلان نشيرت 19 دينامو كييف GK 64 80 1.29 مليون يورو 21 كارل راشورث 19 والسال GK 63 80 1.1 مليون يورو 22 زافيير جيكوينسكي 17 ياجيلونيا بياويستوك GK 63 80 1.1 مليون يور 23 جان أولشوفسكي 19 بوروسيا مونشنجلادباخ GK 63 80 1.1 مليون يورو

كان الإيطالي جيانلويجي دوناروما أفضل حارس مرمى شاب في "فيفا" خلال المواسم القليلة الماضية، لكن عمره الآن 22 عامًا، وبعد التوقيع مع باريس سان جيرمان تكلف قيمته أكثر من 115 مليون يورو في نمط المهنة.

هذا يعني أنه يتعين عليك البحث في مكان آخر عن حل طويل الأمد لحراسة المرمى، حتى لو كنت تمتلك ناديًا كبيرًا يمكنه التنافس مع باريس سان جيرمان على أفضل لاعبي العالم.

مارتن فاندفورت من جينك هو أفضل حارس مرمى شاب في "فيفا 22" حيث يمكنه الوصول إلى تنصيف إجمالي 87، ويمكن شراؤه بسعر رخيص نسبيًا في بداية اللعبة.

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فيما المراهق الصربي كاريس تشاتزيجافريل متاح بالمجان، لأن ناديه الحالي، أبول نيقوسيا، ليس متواجدًا في العبة.

قد تتمكن بسهولة من إقناعه بالانضمام إلى ناديه، لكن تقييمه الحالي البالغ 58 يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يصل إلى أعلى مستوى له.

فيفا 22: أفضل المدافعين الشباب

# الاسم العمر النادي المراكز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع القيمة 1 ألفونسو ديفيس 20 بايرن ميونخ LB, LM 82 89 57.6 مليون يوور 2 نينو مينديش 19 باريس سان جيرمان LWB, LB, LM 78 88 29.4 مليون يورو 3 جوسكو جفارديول 19 لايبزيج CB, LB 75 87 12.7 مليون يورو 4 ويسلي فوفانا 20 ليستر سيتي CB 78 86 29.3 مليون يورو 5 إريك جارسيا 20 برشلونة CB 77 86 21.7 مليون يورو 6 جونسالو إيناسيو 19 سبورتينج لشبونة CB 76 86 15.18 مليون يورو 7 جوراين تيمبير 20 أياكس CB, RB 75 86 11.65 مليون يورو 8 ليونيداس ستيرجيو 19 سانت جالين CB 67 86 2.5 مليون يورو 9 سيرجينيو ديست 20 برشلونة RB, RM 76 85 15.6 مليون يورو 10 جايدن بوجل 20 شيفيلد يونايتد RWB, RB 74 85 9 مليون يورو 11 ديفين رينش 18 أياكس RB 73 85 7 مليون يورو 12 ماريو فوشكوفيتش 19 هايدوك سبليت CB 72 85 5 مليون يورو 13 تانجي نيانزو 19 بايرن ميونخ CB, CDM 71 85 4.2 مليون يورو 14 أرميل بيلا كوتشاب 19 بوخوم CB 71 85 4.2 مليون يورو 15 لوكا نيتز 18 بوروسيا مونشنجلادباخ LB, LM 68 85 2.9 مليون يورو 16 لوتشارل جيرترويدا 20 فينورد RB, CB 76 84 15.6 مليون يورو 17 بينوا بادياشيلي 20 موناكو CB 76 84 15.6 مليون يورو 18 ويليام ساليبا 20 آرسنال CB 75 84 11.6 مليون يورو 19 جيريمي فريمبونج 20 باير ليفركوزن RB, RWB 74 84 9 مليون يورو 20 تاريك لامبتي 20 برايتون RWB, RB 74 84 9 مليون يورو 21 مارك جويهي 20 كريستال بالاس CB 73 84 6.1 مليون يورو 22 أوديلون كوسونو 20 باير ليفركوزن CB, RB 73 84 6.1 مليون يورو 23 ريان آيت نوري 20 وولفرهامبتون LWB, LB 73 84 6.5 مليون يورو 24 ميكي فان دي فين 20 فولفسبورج CB, LB 68 84 3 ملايين يورو 25 موراتو 20 بنفيكا CB 68 84 3 ملايين يورو 26 جاراد برانثويت 19 إيفرتون CB 68 84 2.1 مليون يورو 27 أدريان تروفيه 19 رين LB, LW 75 83 11.6 مليون يورو 28 مانو سانشيز 20 أتلتيكو مدريد LB 73 83 6.5 مليون يورو 29 ليبيراتو كاكاس 20 سينت ترودين LWB, LB, LM 72 83 4.9 مليون يورو 30 إدوارو كواريشما 19 سبورتينج لشبونة CB 71 83 4.2 مليون يورو 31 هوجو سيكيه 18 ستاندرد لييج RB, RWB 69 83 3.1 مليون يورو 32 مارتون دارداي 19 هيرتا برلين CB, CDM 69 83 3.1 مليون يورو 33 زيجا لاسي 18 أيك أثينا CB 68 83 2.5 مليون يورو 34 بيسر أوميراجيتش 19 زيورخ CB, RB 67 83 2.5 مليون يورو 35 أمار داديك 18 سالزبورج RB, LB 66 83 2.1 مليون يورو 36 ليفي كولويل 18 هدرسيفلد CB 66 83 2 مليون يورو 37 رافيل تاجير 18 إسطنبول باشاكشهير CB 65 83 1.7 مليون يورو 38 أليخاندرو جوميش 19 كلوب أتلاس LB, CB 63 83 1.2 مليون يورو 39 فالنتين باركو 16 بوكا جونيورز LB 63 83 1.2 مليون يورو 40 راف فان دين بيرج 16 زفوله CB 59 83 682 ألف يورو

ألفونسو ديفيس ليس فقط من أسرع اللاعبين في اللعبة، إنه أيضًا أفضل مدافع شاب في "فيفا 22".

يمكن أن يلعب ظهير بايرن ميونخ الأيسر أيضًا في خط الوسط الأيسر، مما يمنحك تنوعًا كبيرًا ويساعدك على استغلال الجناح بسرعته.

قد يؤخر سعره الكبير العديد من الفريق، لذلك هناك بدائل جيدة متاحة في مركز الظهير، بما في ذلك التوقيع مع لوكا نيتز من بوروسيا مونشنجلادباخ، وهوجو سيكيه من ستاندرد لييج.

هناك الكثير من المدافعين الشباب الجيدين مرة أخرى هذا العام، وتتراوح قيمة بعضهم بين 12 مليون يورو وحتى أقل من مليون يورو.

فيفا 22: أفضل لاعبي الوسط الشباب

# الاسم العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع القيمة 1 بيدري 18 برشلونة CM 81 91 54.5 مليون يورو 2 ريان جرافنبرخ 19 أياكس CM, CDM 78 90 33.4 مليون يورو 3 جود بيلينجهام 18 بوروسيا دورتموند CM, LM 79 89 37.4 مليون يورو 4 فلوريان فيرتز 18 باير ليفركوزن CAM, CM 78 89 29.8 مليون يورو 5 ميسون جرينوود 19 مانشستر يونايتد RM, ST 78 89 30.8 مليون يورو 6 إدواردو كامافينجا 18 ريال مدريد CM, CDM 78 89 29.8 مليون يورو 7 بوكايو ساكا 19 آرسنال RM, LM, LB 80 88 46 مليون يورو 8 نوني مادويكي 19 أيندهوفن RM, ST 77 88 23.3 مليون يورو 9 جمال موسيالا 18 بايرن ميونخ LM, CAM 76 88 17.7 مليون يورو 10 جابرييل مارتينيلي 20 آرسنال LM, LW 76 88 18.2 مليون يورو 11 تاكيفوسا كوبو 20 ريال مدريد RM, CM, CAM 75 88 13.6 مليون يورو 12 جيوفاني رينا 18 بوروسيا دورتموند CAM, LM, RM 77 87 22.2 مليون يورو 13 ميكيل دامسجارد 20 سامبدوريا LM, LW 77 87 23.3 مليون يورو 14 دومينيك سوبوسلاي 20 لايبزيج CAM, LM 77 87 23.3 مليون يورو 15 كريستوس تزوليس 19 نوريتش LM, RM, ST 74 87 10.1 مليون يورو 16 نيكولو روفيلا 19 يوفنتوس CM, CDM 70 87 4.1 مليون يورو 17 محمد قدوس 20 أياكس CAM, CM 77 86 23.3 مليون يورو 18 بريان خيل 20 توتنهام LM, RM, CAM 76 86 16.7 مليون يورو 19 إميل سميث رو 20 آرسنال CAM 76 86 16.7 مليون يورو 20 تياجو ألمادا 20 فيليز سارسفيلد CAM, LW, RW 74 86 10.1 مليون يورو 21 نيكو ميلاميد 20 إسبانيول LM, CAM, RM 74 86 10.1 مليون يورو 22 عبد الله سيما 20 برايتون RM, ST 73 86 7.6 مليون يورو 23 بيلي جيلمور 20 تشيلسي CM, CDM 72 86 5.5 مليون يورو 24 فاكوندو بيليستري 19 مانشستر يونايتد RM 70 86 4.1 مليون يورو 25 فرانشيسكو كونسيساو 18 بورتو RM 70 86 4 ملايين يورو 26 فابيو كارفاليو 18 فولهام CAM, CM 67 86 2.5 مليون يورو 27 كادن كلارك 18 لايبزيج CAM, CM 66 86 2.4 مليون يورو 28 أوليفر سكيب 20 توتنهام CDM, CM 75 85 11.6 مليون يورو 29 محمد إحتارايان 19 يوفنتوس CAM, RM, CM 75 85 12.1 مليون يورو 30 كورتيس جونس 20 ليفربول CM 73 85 7.6 مليون يورو 31 مايكل أوليز 19 كريستال بالاس CAM, RM, LM 73 85 7 ملايين يورو 32 الان فيلاسكو 18 أتلتيكو إندبندينتي LM, LW, ST 73 85 7 ملايين يورو 33 إيلاش موريبا 18 لايبزيج CM 73 85 7 ملايين يورو 34 يوسف ديمير 18 برشلونة CAM, RM 70 85 3.7 مليون يورو 35 كاسبر كوزلوفسكي 17 بوجون شتشين CAM, CM 68 85 3 ملايين يورو 36 أماد ديالو 18 مانشستر يونايتد RM 68 85 3.18 مليون يورو 37 ستيب بيوك 18 هايدوك سبليت LM, LW 68 85 3.18 مليون يورو 38 تاليس ماجنو 19 نيو يورك سيتي LM, CF 68 85 3.18 مليون يورو 39 أستير فرانكس 18 فولفسبورج CM, CDM 67 85 2.5 مليون يورو 40 جافي 16 برشلونة CM 66 85 2.1 مليون يورو 41 تشارلي باتينو 17 آرسنال CM, CDM 62 85 1.1 مليون يورو 42 روميو لافيا 17 مانشستر سيتي CDM 62 85 1.1 مليون يورو 43 بيير دووموه 17 أنتوير CAM, CM 60 85 788 ألف يورو

ليس من المستغرب أن يمتلك برشلونة أفضل لاعب وسط شاب في "فيفا 22"، بوجود بيدري الذي يعد بالفعل نجمًا عالي التصنيف قبل حتى أن يصل إلى كامل إمكانياته.

وعكس العالم الحقيقي، حيث يمكن أن يحترق بعد لعب العديد من المباريات للنادي والبلد، لن تعاقبط "فيفا 22" على إشراكه في كل مباراةن وستساعد المزيد من الدقائق في الوصول إلى تقييمه المحتمل والمقدر 91 بشكل أسرع.

يعتبر الكثير من أفضل لاعبي الوسط الشباب في "فيفا 22" باهظي الثمن لأنهم يتمتعون بالفعل بتقييمات عالية في الوقت الحالي، مثل جود بيلينجهام، وميسون جرينوود، وإدواردو كامافينجا.

ومع ذلك، هناك العديد من اللاعبين المتاحين مقابل أقل من عشرة ملايين يورو.

فيفا 22: أفضل المهاجمين الشباب

# الاسم العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع القيمة 1 إيرلينج هالاند 20 بوروسيا دورتموند ST 88 93 139.1 مليون يورو 2 فينيسيوس جونيور 20 ريال مدريد LW 80 90 47 مليون يورو 3 أنسو فاتي 18 برشلونة LW 76 90 17.7 مليون يورو 4 رودريجو 20 ريال مدريد RW 79 88 38.9 مليون يورو 5 جيريمي دوكو 19 رين RW, RM 77 88 23.3 مليون يورو 6 رايان شرقي 17 ليون RW, LW 73 88 7 ملايين يورو 7 كالوم هودسون أودوي 20 تشيلسي RW, LW 77 87 23.3 مليون يورو 8 آدم هالوزيك 18 سبارتا براج ST, LM, RM 74 87 10.1 مليون يورو 9 هارفي إليوت 18 ليفربول RW, CM 73 87 7 ملايين يورو 10 كايكي 18 مانشستر سيتي RW 66 87 2.7 مليون يورو 11 بيدرو دي لا فيجا 20 أتلتيكو لانوس RW, LW, RM 74 86 10.1 مليون يورو 12 جونسالو راموس 20 بنفيكا CF, ST 72 86 5.5 مليون يورو 13 سانتياجو خيمينيز 20 كروز أزول ST, CF, CAM 71 86 4.5 مليون يورو 14 بنجامين سيسكو 18 سالزبورج ST 68 86 3.1 مليون يورو 15 دان سكارليت 17 توتنهام ST 63 86 1.5 مليون يورو 16 مايرون بوادو 20 موناكو ST 76 85 16.7 مليون يورو 17 تشارلز دي كاتيلايير 20 كلوب بروج LW, CAM, ST 75 85 12.7 مليون يورو 18 بريان بروبي 19 لايبزيج ST 73 85 7.6 مليون يورو 19 كريم أديمي 19 سالزبورج ST 71 85 4.5 مليون يورو 20 أوكتافيان بوبيسكو 18 ستيوا بوخارست LW, RW 70 85 3.7 مليون يورو 21 فابيو سيلفا 18 وولفرهامبتون ST 70 85 3.7 مليون يورو 22 سيباستيانو إيسبوسيتو 18 إنتر ST, CAM 68 85 3.1 مليون يورو 23 موسى جوارا 19 كروتوني ST 67 85 2.7 مليون يورو 24 ليام ديلاب 18 مانشستر سيتي ST 64 85 1.88 مليون يورو 25 جونزالو بلاتا 20 سبورتنج لشبونة RW 74 84 9.6 مليون يورو 26 فاكوندو فارياس 18 أتلتيكو كولون ST, CF 72 84 5.5 مليون يورو 27 كمال الدين سوليمانا 19 رين LW, ST 72 84 5.5 مليون يورو 28 رينيير 19 ريال مدريد CF, CAM 71 84 4.5 مليون يورو 29 جواو بيدرو 19 واتفورد ST 71 84 4.5 مليون يورو 30 أرماندو بورخا 19 تشيلسي ST 70 84 3.8 مليون يورو 31 مورجان روجرز 18 بورنموث LW 66 84 2.2 مليون يورو 32 جون كاريكابورو 18 ريال سوسييداد B ST 65 84 1.7 مليون يورو 33 فرانكو أوروزكو 19 أتلتيكو لانوس LW, RW 65 84 1.7 مليون يورو 34 فودي فوفانا 18 أيندهوفن ST 64 84 1.6 مليون يورو 35 جايدن براف 18 مانشستر سيتي LW, RW 64 84 1.6 مليون يورو 36 وحيد فاغير 17 شتوتجارت ST 64 84 1.6 مليون يورو 37 كول بالمر 19 مانشستر سيتي RW, CAM 64 84 1.6 مليون يورو 38 لوي باري 18 أستون فيلا ST, LW 63 84 1.6 مليون يورو 39 أندير بارينتشيا 19 ريال سوسييداد LW, ST, RW 74 83 9 مليون يورو 40 كونراد دي لا فوينتي 19 مارسيليا LW, RW 72 83 5 مليون يورو

لا يعتبر إيرلينج هالاند أفضل مهاجم شاب في "فيفا 22" فحسب، بل هو أفضل لاعب شاب على الإطلاق في اللعبة.

تقييمه المحتمل البالغ 93 هو نفس تصنيف ليونيل ميسي الحالي في اللعبة، مما يعني أن هالاند يمكن أن يصبح واحدًا من اللاعبين العظماء.

ونتيجة لذلك تخطت قيمته حاجز 120 مليون يورو، لذلك قد لا يكون المهاجم الذي تحتاجه في نمط المهنة، إلا إذا كنت تدير ناديًا به الكثير والكثير من المال.

قد يكون آدم هلوزيك لاعب سبارتا براج بديلًا أرخص بكثير بسعر يتجاوز التسعة ملايين يورو، كما أن استخداماته تعني أنه يمكن أن يلعب أيضًا على جانبي خط الوسط.

فيما يتمتع أنسو فاتي بقيمة منخفضة بشكل مدهش في بداية اللعبة، لكن قد يكون من الصعب إقناع برشلونة ببيع نجمه الجديد.