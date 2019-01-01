طاقات فيفا 20: مبابي، ماني وأسرع اللاعبين في FIFA 20
ندى الشافعي
إذا كنت تنشئ فريق متميز في FIFA 20 أو تشرع في بدء مغامرة جديدة من خلال الوضع الوظيفي الجديد، فبالتأكيد ستريد أن تبحث عن اللاعبين الذين يقدمون أفضل الخيارات في الركض والسرعة والتسارع.
جميع الأجنحة المتميزين لديهم سرعة مبهرة، وستحتاج إلى معرفة المهاجمين الأسرع في اللعبة.
يلقي جول نظرة على أفضل 10 لاعبين في فيفا 20 من حيث السرعة، ويحتل المرتبة الأولى من مجموع نقاطهم ومن ثم من خلال سرعتهم وتسارعهم وركضهم.
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يعتبر نجم فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي أسرع لاعب في FIFA 20، بناءً على تصنيفه العام البالغ 89 بالإضافة إلى سرعته 96، ثم درجة تسارعه 96 وسرعة الركض 96.
قد تتفاجأ برؤية جناح وولفرهامبتون آداما تراوري في صدارة القائمة، لكن سيكون من دواعي سرور مشجعي الذئاب أن يحصل على التقدير الذى يستحقه، لديه تصنيف إجمالي 74، مع سرعة 96 مثل النجم الفرنسي، تليها تسارع متفوق من 97 وسرعة العدو من 96.
ويحتل لاعب مانشستر سيتي ليروي ساني المركز الثالث بإجمالي تقييم 86 وبسرعة 96، وتسارع 94 وسرعة ركض 96.
ظهر بيير إميريك أومباميانج في قائمة أفضل 10 لاعبين من حيث السرعة في فيفا 20، حيث حصل على درجة إجمالية قدرها 88 مع 94 وتيرة تسارع 93، وسرعة سباق 95.
ويأتي مهاجم ليفربول والسنغال ساديو ماني في المركز الثاني بفارق 88 نقطة وبسرعة 94، ثم تسارع 96 نقطة وسباق 93 نقطة.
ويتواجد أيضًا دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس وإينياكي ويليامس لاعب نادي أتلتيك بيلباو ولاعب نادي واتفورد إسماعيلا سار قائمة العشرة الأوائل، بسرعة 94.
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أسرع اللاعبين في فيفا 20:
|الترتيب
|اللاعب
|الفريق
|التقييم العام
|السرعة
|التسارع
|سرعة الركض
|=1
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|89
|96
|96
|96
|=1
|آداما تراوري
|وولفرهامبتون
|74
|96
|97
|96
|=3
|ليروي ساني
|مانشستر سيتي
|86
|95
|93
|96
|=3
|جيلسون مارتينس
|موناكو
|82
|95
|95
|95
|=3
|أنيبال تشالا
|ديبورتيفو تولوكا
|66
|95
|93
|96
|=6
|بيير إيميريك أوباميانج
|آرسنال
|88
|94
|93
|95
|=6
|ساديو ماني
|ليفربول
|88
|94
|96
|93
|=6
|دوجلاس كوستا
|بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس"
|84
|94
|95
|93
|=6
|إنياكي ويليامس
|أتلتيك بلباو
|82
|94
|94
|95
|=6
|إسماعيلا سار
|واتفورد
|78
|94
|95
|94