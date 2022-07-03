فيفا يوافق على السوبر ليج والجوائز تصل إلى 100 مليون دولار!

الاتحاد الدولي داعم للفكرة بشكل كبير.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يدعم بطولة دوري السوبر الإفريقي التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي بشكل رسمي اليوم الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن قرارات الاتحاد الإفريقي لاقت دعمًا كبيرًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو.

وأوضحت في الوقت نفسه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مجموع جوائز البطولة سيصل إلى 100 مليون دولار أمريكي موزعة بين الفرق المشاركة.

وسيحصل الفريق الفائز وحده على عشرة ملايين دولار أمريكي وهو أربعة أضعاف المكافأة الحالية لبطل دوري أبطال إفريقيا.

وستكون البطولة بديلة لدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي بحسب ما ذكر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في ٢٠٢٣ بعد انتهاء الموسم الجديد بجوار بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي لكن لم يتم الإعلان عن الكيفية حتى الآن.

جدير بالذكر أن البطولة الأوروبية الشبيهة التي تم الإعلان عنها من قبل يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد لاقت الكثير من الانتقادات ولم يتم اعتمادها حتى الآن.