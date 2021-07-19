فيفا يمنع النصر والشباب من قيد اللاعبين، والأخير يُوضح السبب

أخبار صادمة ومرعبة لجمهور العملاقين السعوديين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وصول خطاب لنادي الشباب السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بمنعه من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما أكدت الصحيفة استمرار منع النصر من القيد.

الرياضية كانت قد كشفت في السادس من يوليو الماضي عن منع النصر والأهلي من قيد اللاعبين، لكنها أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الأهلي سدد المبالغ المالية المطلوب منه ولذا حذف فيفا اسمه من قائمة الأدنية الممنوعة من القيد هذا الصيف، وكذلك فعل مع ناديي الرائد والطائي.

لماذا يمنع فيفا النصر من تسجيل اللاعبين خلال الصيف الحالي؟

الرياضية أوضحت في السادس من يوليو أن فيفا لم يسمح للنصر بقيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدم تسديده الدفعة الأخيرة من شراء البرازيلي جوليانو دي بالا من فنربخشه التركي عام 2018.

وليس هذا فقط، بل كذلك لعدم تسديدة مبلغ 1.6 مليون يورو لنادي جلطة سراي مقابل انتقال المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

المثير أن النصر مُطالب بتسديد 136 مليون ريال سعودي قبل الـ21 من أغسطس القادم للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم من الدوري السعودي.

لماذا يمنع فيفا الشباب من تسجيل اللاعبين خلال الصيف الحالي؟

الصحيفة السعودية أفادت أن منع الشباب من قيد اللاعبين هذا الصيف بأمر الفيفا جاء بسبب عدم دفع النادي المنحة التضامنية الخاصة بتعاقده مع النيجيري أودوين إيجالو.

وقد أكد مصدر في النادي العاصمي للرياضية أن النادي سدد تلك القيمة بالفعل والبالغة 11 ألف دولار أمريكي في الأول من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن ما حدث خطأ سيُصحح قريبًا.

مضيفًا "الإدارة فوجئت بالخطاب القادم من فيفا، إذ تم تسديد المبلغ في الأول من يونيو الماضي، ما حدث خطأ وقد تم إشعار الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي بهذا الخطأ وسيتم رفع الإيقاف قريبًا”.

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