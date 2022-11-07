فيفا يعرض الصلح .. إدارة الأهلي تتعامل بذكاء في قضية إدواردو

إدواردو كان قد رحل عن الأهلي بعد ستة أشهر فقط من انضمامه، بعدما قامت الإدارة السابقة برئاسة ماجد النفيعي بفسخ عقده

كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي عن تفاصيل قضية جديدة بشأن الأهلي السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقامة من لاعبه السابق البرازيلي كارلوس إدواردو.

صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للراقي في يناير 2022 بعقد لمدة موسم ونصف، لكن في يونيو 2022 تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، على إثر هبوط الفريق لدوري يلو للدرجة الأولى.

وأوضح الشيخي أن النادي الجداوي وقتها اتفق مع اللاعب على فسخ عقده مقابل سداد مليوني ونصف ريال له، على دفعتين.

وأكد الخبير القانوني أن الراقي التزم بالفعل بسداد الدفعة الأولى في يوليو الماضي، لكن في سبتمبر الماضي تخلف عن سداد الدفعة الثانية، وهو ما دفع إدواردو للجوء للاتحاد الدولي.

الشيخي واصل موضحًا أن فيفا عرض الصلح بين الطرفين، وهو ما وافق عليه الراقي، على أن يسدد المبلغ المتبقي خلال 45 يومًا بحد أقصى، على أن يدفع 7800 ريال غرامة عن كل شهر تأخير.

وأشاد الخبير القانوني بموافقة إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ، على الصلح، لتوفير مبالغ التقاضي والغرامات وغيرها من الأعباء المالية عن خزينة النادي.