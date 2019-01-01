فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين

الكشف عن قائمة الحكام الدوليين لمصر في 2019

فيسبوك تويتر عبده الليثي

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2019، بعد الخضوع لبعض الاختبارات واجتيازها.

وكان الدولي جهاد جريشة، الحكم المصري، الوحيد الذي مثل مصر في كأس العالم 2018 في روسيا، وأدار لقاء وحيد.

وجاءت قائمة الحكام المصريين الدوليين في 2019 على النحو التالي: اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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حكام الساحة: جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمد معروف وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل.

الحكام المساعدين: تحسين أبو السادات وسمير جمال ومحمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطي وأحمد حسام طه وهاني عبدالفتاح.

حكام كرة الصالات: محمد حسن وطارق سامي ومحمد سلامة ميدو ومحمد سيد بكر ونهلة علي وبوسي سعيد.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي وأحمد نوفل ومحمد عبدالمجيد ومحمد أبو خاطر ومي حسن.

المحكمات والمساعدات: شاهندا حسن ونورا سمير ومنى عطا الله وهنادي حسن وجمالات أحمد ويارا عاطف.