فيفا يشيد بتطور كرة القدم النسائية بالسعودية

المملكة أطلقت أول دوري كرة قدم نسائي في 2020

قام جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، بالاجتماع بقسم تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال زيارته الحالية للمملكة.

صاحب إنفانتينو في زيارته، ماتياس جرافستروم؛ نائب الأمين العام بالفيفا، وعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، وياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وناقش رئيس الاتحاد الدولي مع اللاعبات والمسؤولين عن كرة النسائية بالمملكة أهمية تطوير اللعبة بما يتماشى مع استراتيجية الفيفا، بجانب عرض عليه استراتيجية الاتحاد السعودي للتطوير من قبل أضواء العريفي؛ عضو الاتحاد السعودي، ولمياء بيان؛ مدير تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان رسمي له، عقب زيارة إنفانتينو: "اتخذ الاتحاد السعودي العديد من الخطوات الإيجابية مؤخرًا لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة، حيث أنشأ قسم مخصص لها لتعزيز وتشجيع مشاركة الإناث، وكذلك أطلق أول دوري كرة قدم نسائي في 2020 بمشاركة 600 لاعبة من 24 فريقًا".

وأضاف: "تغير الكثير في المملكة السعودية مؤخرًا، أصبح هناك كرة قدم نسائية ونحن بحاجة إلى تطويرها، نحتاج للتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل ضمان مستقبل مشرق لهذا التطور".