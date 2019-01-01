فيفا يدين العنصرية في بيان عقب أحداث مباراة إنجلترا وبلغاريا

أبرز ما جاء في بيان فيفا الرسمي عقب مباراة بلغاريا وإنجلترا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا أدان فيه حوادث العنصرية التي حدثت في مباراة بلغاريا أمام إنجلترا، مؤكدًا أنه يرفض هذه الممارسات وانتشارها في كرة القدم.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق انتصار عريض على حساب بلغاريا بستة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب إطلاق جماهير بلغاريا لهتافات عنصرية ضد بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي رفضه بوبوف قائد المنتخب البلغاري وتوجه لجماهير بلاده وطالبهم بوقف هذه الممارسات.

راشفورد يشكر قائد بلغاريا بسبب تصديه للعنصرية

وقال الفيفا في بيانه إنه وفقًا للتعديلات التي أقرب على لائحة الانضباط في 2019، فإنه قد يصدر عقوبات دولية ضد الاتحادات المحلية المختلفة في حال تكررت هذه الحوادث من جديد كإجراءات فورية.

وجاء في البيان أيضًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ينتظر ما سيخطره به الاتحاد الأوروبي "يويفا" عقب الانتهاء من التحقيقات في الأحداث التي حدثت خلال مباراة بلغاريا وإنجلترا أمس، والتي على أساسها سيتم توقيع العقوبات.

وتضمن البيان أيضًا ما قاله جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أضاف: "قلنا مرارًا من قبل إنه لا مكان اظاهرة سلبية كالعنصرية في ملاعب كرة القدم،ولكن رغم ذلك مازلنا نواجه العديد من التحديات من أجل القضاء على تلك الظاهرة، سنحتاج إلى دعم من السلطات وذلك من أجل وضع أيدينا على المتورطين ومن ثم ممعاقبتهم، لكننا أيضًا نحتاج للتفكير بشكل موسع حول الحل الجذري لهذا الأمر"

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد هدد بالانسحاب من مباراة بلغاريا في حال قامت الجماهير البلغارية بتوجيه هتافات عنصرية للاعبي الأسود الثلاثة دون تدخل من حكم اللقاء أو من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات رادعة ضد من قاموا بهذه الممارسات.