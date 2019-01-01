فيفا يختار ثنائي مصري في طواقم حكام كأس العالم للشباب

بولندا تستضيف مونديال الشباب بـ23 مايو الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الذي سيشاركون في كأس العالم للشباب بولندا 2019.

البطولة من المقرر أن تنطلق في 23 من مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

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واختارت لجنة الحكام الثنائي المصري جهاد جريشة الحكم الدولي، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، لإدارة بعض المباريات في المونديال.

كأس العالم للشباب يشارك به منتخبان عربيان هما قطر والسعودية، حيث يشارك الأخضر ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات بنما ومالي وفرنسا.

بينما وقع الأدعم الشاب ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.