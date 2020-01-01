فيفا لـ الجنة الخماسية: إقامة انتخابات اتحاد الكرة في موعدها

هل يؤثر تأجيل الأولمبياد للعام المقبل سيؤثر على انتخابات اتحاد الكرة؟

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأكيدات لأعضاء اللجنة الخماسية على إجراء انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في موعدها، خلال شهر أغسطس المقبل، وعدم الانتظار لإقامة الدورة الأولمبية.

الاتحاد الدولي كان قد أعلن عن تعيين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بعد استقالة مجلس الإدارة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة.

وكان مقررًا أن تقام انتخابات اتحاد الكرة المصري بعد إقامة أولمبياد طوكيو 2020، ولكن اتخذ قرارًا بتأجيلها حتى عام 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

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اللجنة الخماسية تلقت تأكيدات من "فيفا"، بأن اللائحة التي تجبر الاتحادات المحلية على إجراء انتخاباتها عقب الأولمبياد، لا تنطبق على اللجنة الخماسية، لأنها تخص الاتحادات المنتخبة فقط.

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ومن المقرر أن يتخذ مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بدعوة لجمعية عمومية لاعتماد اللائحة التي ستجرى الانتخابات المقبلة وفقًا لها، بعد انحصار فيروس كورونا.

وتتوقف الحياة الكروية حاليًا في مصر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفًا على سلامة اللاعبين.