الاتحاد الدولي يعلن فتح حقوق بث تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

فيفا يفتح الباب أمام الشركات للحصول على حقوق بث المباريات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن فتح باب بيع حقوق وسائل الإعلام للمرحلتين الثانية والثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

الاتحادات الإفريقي المحلية، التي تبلغ عددها 54 اتحادًا، اتفقت على بيع حقوق البث التليفزيوني والإنترنت والإذاعة والهواتف المحمولة، بواسطة الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث ستتم عملية البيع مركزيًا.

ونشر الاتحاد الدولي بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، يعلن خلاله قرار فتح عملية المناقصة والدعوة لتقديم العطاءات للحقوق الإعلامية المركزية لجميع مباريات المرحلتين الثنية والثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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فيفا أوضح خلال بيانه، أن القرار جاء بهدف تحسين المنافسة للجماهير والقنوات الناقلة على حدٍ سواء، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للجماهير عالميًا، لمشاهدة المباريات.

الشركة التي سترغب في الدخول لعملية المناقصة، دفع مبلغ التأمين المطلوب، والتقدم بداية من يوم الإثنين المقبل، وحتى 16 ديسمبر المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن من أيام، عن فسخ التعاقد مع الشركة الفرنسية لاجاردير، والتي كانت تحصل على حقوق بث البطولات الإفريقية حتى 2028.