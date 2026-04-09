ذا أثلتيك كشف أن الفيفا قد ضلّلت المشجعين الذين اشتروا تذاكر لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويؤكد المنبر الأمريكي أن الفيفا غيّرت فجأة أماكن جلوس لتذاكر تم شراؤها بالفعل.

قُسِّمت تذاكر مباريات كأس العالم من قبل الفيفا، كما جرت العادة، إلى ثلاث فئات. الفئة 3 هي الأرخص، وغالبًا ما تكون في أعلى المدرجات. الفئة 2 في الوسط، والفئة 1 للتذاكر القريبة من أرضية الملعب، وهي أيضًا الأغلى.





والآن غيّرت الفيفا تذاكر أشخاص دفعوا آلاف اليوروهات مقابل تذاكر الفئة 1. فالمشجعون الذين اشتروا تذاكر الصف الأول تم نقلهم الآن عدة صفوف إلى الخلف.

قامت الفيفا بذلك لأن جولة بيع جديدة بدأت مؤخرًا بعنوان «الصف الأمامي – الفئة 1». ويشعر الأشخاص الذين اشتروا سابقًا تذكرة من الفئة 1 الآن بأنهم تعرضوا للتضليل، إذ لم يعودوا يجلسون في الصف الأول.

ذا أثلتيك تقول إنها تلقت عشرات الرسائل الإلكترونية من مشجعين يشعرون بأن الفيفا خدعتهم. كما يذكرون أن المخططات التي عرضتها الفيفا للمدرجات كانت غير مكتملة.