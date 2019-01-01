فيصل فجر يكشف حقيقة تعمد خلق أزمة مع عبدالرزاق حمد الله

المغرب تتواجد في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق اللاعب الدولي المغربي فيصل فجر على الأزمة التي شهدها معسكر أسود الأطلسي مؤخرًا، بعد انسحاب اللاعب عبدالرزاق حمد الله من المعسكر قبل انطلاق مسابقة كأس أمم أفريقيا.

فيصل قال في تصريحاته للصحافة المغربية قبل السفر إلى القاهرة أن الأجواء بين لاعبي أسود الأطلس أكثر من رائعة عكس ما يُروج له خلال الفترة الماضية.

العديد من الأنباء كانت قد تحدثت عن وجود أزمة بين حمد الله هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وبين فيصل فجر على خلفية تسديد ركلة جزاء خلال مباراة جامبيا الودية.

فيصل فجر يتحدث للمرة الأولى منذ أزمته مع حمد الله🗨️ pic.twitter.com/IUZK66sOyL — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 18, 2019

لاعب كان الفرنسي قال في تصريحاته بهذا الشأن : "يمكنكم أن تأخذوا الكاميرا وتعاينوا حقيقة الأجواء السائدة الانسجام في قمته والتفاهم بين اللاعبين أكثر من رائع بخلاف ما يتم الترويج له".

وأضاف الدولي المغربي : "لست أنا من يخلق هذه الأجواء، نحن في أقصى تركيز حاليًا، وهدفنا هو الظهور بشكل جيد في كأس أمم أفريقيا.

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يُذكر أن المغرب تتواجد في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا، وتستهل مبارياتها بمواجهة المنتخب الناميبي الأحد المُقبل.