فيصل فجر: لم نستوعب ما حدث أمام بنين حتى الآن

هل استحق المغرب الخروج من أمم إفريقيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى فيصل فجر، لاعب منتخب المغرب، أن عدم احترام المنافسين، يتسبب لما حدث في مباراة أسود الأطلس أمام بنين، ببطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب بنين حقق المفاجأة، وفاز على منتخب المغرب في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية، بركلات الجزاء الترجيحية.

فجر قال عقب المباراة: "أمر صعب للغاية، ولا استطيع أن أقول شيء، هذه هي كرة القدم، وحينما لا تحترم الخصم يحدث لك ذلك".

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أحد أفضل لاعبي المنتخب المغربي في أمم إفريقيا 2019 🇲🇦

❤ وداعًا يا @mbark_boussoufa ❤ pic.twitter.com/BHzN9qB8Ch — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

فيصل فجر تابع: "يجب لينا التقدم إلى الأمام، ولكننا لم نستوعب الأمر حتى الآن، ونحتاج إلى الوقت لنسيان ما حدث".

فيصل فجر شارك في مباراة المغرب أمام بنين كبديل، خلال الأشواط الإضافية.

وودع منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله، ليلعب المنتخبين ركلات جزاء، التي ابتسمت لمنتخب بنين.