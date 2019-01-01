فيصل بن تركي يحسم موقفه من دعم مرشحي رئاسة النصر

حسم سمو الأمير فيصل بن تركي موقفه من انتخابات نادي النصر السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم سمو الأمير فيصل بن تركي موقفه من انتخابات نادي النصر السعودي التي تُقام غدًا الخميس في الرياض، بقرار من اللجنة العليا.

رئيس النصر السابق أكد أنه لم يحسم موقفه في دعم أحد المرشحين حتى الآن، بعكس ما يتداوله البعض بدعمه لمرشح معين.

بالتأكيد جميعهم يعرفون طريق الشباك جيدًا⚽️

من سيكون هدّاف الموسم القادم من دورينا؟🤔 pic.twitter.com/dDqSTUEq0C — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2019

كحيلان غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "وصلتني عدة استفسارات عن دعمي لأحد المرشحين، أؤكد ابتعادي عن الرياضة كما ذكرت سابقاً، ولكن العشق والمحبة للنصر وإن كنت سأدعم أحد المرشحين فسأكون واضح ففيصل بن تركي لا يدعم في الخفاء".

لم يتبق حتى الآن سوى 3 أسماء وهم صالح الأطرم بدعم الأمير جلوي بن سعود وتركي الدهام والدكتور صفوان السويكت.

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يُذكر أن المشهد الشرفي في نادي النصر شهد التفافاً كبيراً حول قضية الترشح لرئاسة النادي والجمعية العمومية التي ستعقد غدا الخميس بالرياض، وأعلن 14 عضوا ذهبيا من أصل 15 امتناعهم عن التصويت، فيما لا يزال العضو الذهبي عبد الرحمن الحلافي وحيدا الذي لم يكشف عن موقفه حيال تصويته من عدمه.