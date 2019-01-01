فيشيو يدعم الاتحاد أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

الاتحاد يواجه الهلال ضمن دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد سيكون بكامل قوته أمام الهلال ضمن منافسات دوري أبطال آسيا المقرر لها اليوم.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في ذهاب دور ربع النهائي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عودة إيميليانو فيشيو ستدعم الاتحاد أمام الهلال وتجعل العميد بصدد تحقيق نتيجة إيجابية.

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وأشارت الصحيفة أن اللاعب شارك بشكل طبيعي في تدريب فريقه الأخير أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

وتعد مباراة الهلال هي الأهم أمام الاتحاد، على ملعب "الجوهرة المشعة" حيث يسعى لتحقيق نتيجة تريحه قبل لقاء الإياب في الرياض.