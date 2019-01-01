فيشيو رجل مباراة زعبيل في آسيا، وحمدالله يخطف جائزة قمة الرياض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

افتتح اليوم ذهاب دور الـ16 في مسار غرب آسيا من دوري أبطال القارة الصفراء، وشهد انتصار الاتحاد على ذوب آهن أصفهان وتعادل النصر مع الوحدة.

الاتحاد حقق انتصارًا مستحقًا على ضيفه الإيراني في ملعب زعبيل في الإمارات، وهو الملعب المحايد الذي اختاره الفريق السعودي للمواجهة، فيما سيُقام لقاء الإياب في الدوحة القطرية حسب اختيار ذوب آهن.

5 ملاحظات من انتصار الاتحاد على ذوب آهن في دوري أبطال آسيا

واختارت اللجنة المنظمة إيميليانو فيشيو لاعب الاتحاد لجائزة رجل المباراة بعد أدائه الممتاز خلال اللقاء وقيادته وسط النمور باقتدار، ذلك أن تلك هي المباراة الأولى للاعب صاحب الـ30 عامًا مع الاتحاد بعد انضمامه له هذا الصيف بطلب مباشر من المدرب لويس سييرا.

وفي المباراة الثانية، فاز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بجائزة "رجل المباراة" لمردوده القوي أمام الوحدة وهدفه الجميل الذي افتتح به سجل أهداف اللقاء.

وتُستأنف مباريات ثمن النهائي غدًا بمواجهة تجمع عملاقي قطر "السد والدحيل"، ومباراة أخرى سعودية خالصة تضع الهلال وجهًا لوجه أمام الأهلي في جدة.

وستُقام مباريات إياب دور الـ16 يومي 12 و13 أغسطس الجاري.