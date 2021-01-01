فيسا: قدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد .. آل فتيل: لم نستغل الفرص من أجل حسم النتيجة

الأهلي والاتحاد .. التعادل يحسم ديربي جدة

تحدث ثنائي الأهلي ليوبومير فيسا ومحمد آل فتيل، عن التعادل أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي تقدم عن طريق عبدالرحمن غريب بهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل أحمد حجازي في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليحسم التعادل ديربي جدة.

وقال فيسا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "التعادل في الوقت القاتل من المباراة هو جزء من كرة القدم، قدمنا مباراة جيدة وتقدمنا ولكن لا تعرف ما سيحدث في المباراة حتى صافرة النهاية".

وأضاف: "الديربي كان قويًا بين الأهلي والاتحاد، وتراجعنا في المباراة للخلف بسبب احتياجات المباراة فهناك متطلبات تحدث داخل الملعب تجبرك على التراجع".

ومن جانبه، قال آل فتيل: "المباراة كانت جميلة أمام الاتحاد، كنا نرغب في الحصول على 3 نقاط وسارت أجزاء خاصة في الشوط الأول وسيطرنا خلالها على الكرة".

وتابع: "أهدرنا بعض الفرص، ولم نستغلها بشكل جيد وأعتقد أن الشوط الثاني تعادلنا عن طريق خطأ وارتباك داخل منطقة الجزاء وسنركز خلال المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية".

الأهلي يتواجد في الوقت الحالي بالمركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، خلف المتصدر الشباب برصيد 35 نقطة.