فيريرا: لا يوجد لدي إجابة عن أسباب عدم تسجيلنا في شباك بيرسبوليس

فيريرا ودع السد في آخر مباراة له بهزيمة بهدفين دون رد من بيرسبوليس الإيراني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جوزفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي السد، أنه لا يعلم سبب عدم تسجيل لاعبو الفريق للأهداف، في مباراتهم أمام بيرسبوليس، مشيراً إلى أن الصيام قد يكون أحد الأسباب.

وخسر السد، بهدفين دون رد من بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال فيريرا في تصريحات عقبت اللقاء: "لست سعيداً لأننا خسرنا في هذه المواجهة خاصة أننا خضنا المباراة بشكل جيد وكنا الأفضل في العديد من الفترات واضعنا العديد من الفرص".

وتابع: " كنا قادرون على تسجيل ثلاثة أهداف في هذه المباراة، فيما استغل المنافس فرصتين وسجل من خلالها هدفين".

وواصل: "ليس لدي اجابة عن اسباب عدم تسجيلنا للأهداف في مباراة اليوم، لكن لعبنا هذه المباراة بعد الإفطار مباشرة واللاعبين كانوا مرهقين".

وحول اعتزال تشافي، لاعب الفريق قال البرتغالي: "اعتقد أن كرة القدم ودعت أحد أفضل اللاعبين في العالم ليس لأنه لاعبا في الفريق الذي أشرف عليه، وشيء جميل أن تتعامل مع لاعب بقيمة تشافي".

وأتم تصريحاته، برسالة للجمهور قال خلالها: " ساندوا فريقكم في المرحلة القادمة، لديكم أفضل اللاعبين ولديهم مستقبل مميز".