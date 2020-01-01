فيرون يدعو ميسي لخيانة فريق الطفولة

شائعات كثيرة بخصوص مستقبل ميسي

وجه رئيس نادي إستوديانتس الأرجنتيني والنجم السابق خوان سيباستيان فيرون الدعوة لمواطنه وقائد برشلونة ليونيل ميسي للالتحاق بصفوف ناديه حال غادر الفريق الكتالوني.

شائعات كثيرة تناقلتها وسائل الإعلام الأيام الماضية بخصوص رغبة ميسي بمغادرة برشلونة في 2021 بعد انتهاء عقده بسبب الوضع غير المستقر للنادي.

وقال فيرون مع "أولي": "لا أتخيله خارج برشلونة، ولكن لا تعرف ما قد يحدث، القرار بيده هو فقط وهو من يعرف ماذا يريد".

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وأضاف: "ولكن إذا أراد القدوم الرقم 10 محجوز له خصيصاً، لا يمكنني الحكم على الوضع من الخارج ولكن بالتأكيد لا يبدو جيداً، من الصعب تعويض تشافي وإنييستا".

وأكمل صانع الألعاب السابق: "النادي يمر بفترة انتقالية وتلك تكون صعبة دوماً ولكن يجب أن تقوم فيها بعمل كبير من أجل العبور بأمان".

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الحديث عن رحيل ليونيل ميسي من برشلونة ليس بجديد، إذ سبق وتم طرحه في أكثر من مناسبة سابقة، وخصوصاً مع الدخول في نقاشات عن تمديد عقده.

فيرون وميسي سبق وتزاملا في صفوف المنتخب الأرجنتيني، ومنذ تولي نجم بارما ولاتسيو السابق رئاسة إستوديانتس ويعمل على إعادة اللاعبين البارزين له، وآخرهم خافيير ماسكيرانو.