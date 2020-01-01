هل انتقلت عدوى فيروس كورونا إلى وليد أزارو؟

محترف الاتفاق المعار من الأهلي عاد مؤخرًا من المغرب إلى المملكة

أوضح المغربي وليد أزارو محترف الاتفاق السعودي المعار من الأهلي المصري، حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد، لحاقًا بحاتم المسحل؛ نائب رئيس نادي الاتفاق.

الإتي أعلن قبل أيام إصابة نائب رئيسه بالفيروس المستجد، بعد التقته خلال رحلة خارج المملكة، وبعدها خرجت عدة تقارير تؤكد إصابة اللاعب المغربي هو الآخر بكورونا، خاصةً وأنه عاد خلال الأيام الماضية من المغرب.

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أزارو نفى هذه التقارير، حيث كتب، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الله يهديكم وصافي، أنا الحمد لله بخير، وكل ما يروج كذب".

محترف الاتفاق كان قد أعلن خلال الفترة الماضية عن تكفله بإعالة أربع أسر مغربية تضررت من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واضطرت للبقاء في منزلها.

يذكر أن المغربي أعير من الأهلي المصري إلى النادي السعودي في يناير الماضي، ولمدة ستة أشهر، إلا أن الأخير يسعى للحصول على خدماته بصفة نهائية.

وشارك أزارو مع الإتي في سبع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.