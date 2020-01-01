هل يعاني عبد الله عطيف من فيروس كورونا؟

لاعب الهلال وصل من إسبانيا حيث توجد بعض الحالات المصابة بكورونا

يخضع عبد الله عطيف؛ قائد وسط الهلال السعودي، خلال الأيام الحالية لفترة حجز صحي، بعدما وصل إلى أراضي المملكة أمس الأحد، قادمًا من إسبانيا.

لاعب وسط الزعيم خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي بمدينة برشلونة الإسبانية، لكنه تفاجأ بقرار منع رحلات الطيران من وأي السعودية مع بعض الدول، منها إسبانيًا، نظرًا لانتشار فيروس كورونا.

ولجأ عطيف لمدينة دبي الإماراتية كترانزيت للوصول للمملكة، حيث تدخل الإمارات من ضم دول الإجلاء الاستثنائية التي حددها السعودية.

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وبدأ صاحب الـ27 عامًا المكوث في الحجز الصحي بمنزله ولمدة 14 يومًا، بناءً على تعليمات وزارة الصحة، للتأكد من سلامته من فيروس كورونا.

وطمأن عطيف جمهور عليه، حيث قال خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "حالتي مستقرة، وأود أن أطمئن الجميع أنني في أتم صحة وعافية، وسأخضع لفترة عزل كإجراء احترازي، وأشكر كل من سأل عني".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها عطيف لقطع في الرباط الصليبي، حيث كانت المرة الأولى في عام 2015 خلال مواجهة التعاون.

وأصيب لاعب الزعيم هذه المرة خلال مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ خرج مستندًا على عكازين خلال الدقيقة 17 من الشوط الأول.