حازم إمام يتعاطف مع أحد الأطباء المعالجين لكورونا

كورونا فرضت حظر التجوال في ملاعب مصر وشوارعها

جذبت إحدى اللقطات لطبيب معالج لفيروس كورونا، تعاطف حازم إمام؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

الحياة توقفت في العالم بأكمله بعد انتشار الفيروس المستجد، والذي فرض حظر التجول على أغلب البلدان في محاولة لمنع انتشاره، بجانب أنه تسبب في وقف الأنشطة الرياضية في كثير من البلاد وتأجيل كثير من البطولات القارية لأجل غير مسمى.

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ونشر الثعلب الصغير صورة لأحد الأطباء، جالسًا للاستراحة على أرض إحدى المستشفيات، معلقًا: "معرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل".

معرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل pic.twitter.com/XlLx4azTjt — Hazem Emam (@14) March 24, 2020

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم الثلاثاء، تمديد فترة إيقاف مباريات الدوري، التي كان من المقرر أن تنتهي في 29 من مارس الجاري، لتمتد لمدة أسبوعين مقبلين.

اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، أعلنت هي الأخرى تجميد كافة معسكرات المنتخبات بكافة الفئات وتدريبات الأندية، في ظل تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأعلنت رئاسة الوزراء المصرية فرض حالة حظر التجوال على المواطنين بداية من الغد الأربعاء، بدءًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين.