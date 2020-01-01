"قللوا رواتب اللاعبين" - نجم النصر الأسبق يخاطب وزارة الرياضة

مطلب من الهريفي أسوةً بلاعبي برشلونة

وضع فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، حلًا للتغلب على المشكلات التي يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، كانت قد قررت تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب بأنحاء المملكة حتى إشعار آخر، في محاولة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

الأمر لم يتوقف عن إيقاف المباريات فقط، بل أن الوزارة دعت الأندية لتعليق تدريباتها لفترة مؤقتة، مع إطلاق حملة "تمرن بالبيت" من اللجنة الأولمبية السعودية، من أجل تشجيع اللاعبين على مواصلة تدريباتهم بالمنازل، حفاظًا على لياقتهم البدنية.

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وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للتذكير بعد كلام وزير المالية .. هل تقوم وزارة الرياضة بتبليغ الأندية بتقليل رواتب اللاعبين من أجل التغلب على الأزمة المالية بسبب وباء فيروس كورونا..!!".

ورفق نجم العالمي الأسبق بمنشورة صورة خبرية للاعبين برشلونة، بعدما قرروا قبول تخفيض رواتبهم، مساهمة منهم لمواجهة كورونا في إسبانيا.

للتذكير ..

بعد كلام وزير المالية .. 👇👇

هل تقوم وزارة الرياضة بتبليغ الأندية بتقليل رواتب اللاعبين من إجل التغلب على الأزمة المالية بسبب وباء فايروس كارونا ..!! pic.twitter.com/3YzRjOYjrZ — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) March 22, 2020

يذكر أن رياضيي المملكة السعودية لم يُصاب أي منهم بالفيروس سوى حاتم المسحل؛ نائب رئيس نادي الاتفاق، حيث عاد حديثًا من العاصمة البريطانية "لندن"، وثبت إصابته بكورونا.