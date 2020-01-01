9 قرارات من نادي الشباب للتعامل مع كورونا بعد اجتماع بالفيديو

التدرب بواسطة الفيديو وتقليل المصروفات ضمن قرارات مجلس البلطان

عقد مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، اليوم الأحد، اجتماعًا عن بعد عبر "الفيديو"، اتخذ خلاله عدد من القرارات والتوصيات.

اجتماع إدارة الليوث جاء عن بعد في ظل إيقاف النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تجميد النشاط حتى إشعار آخر.

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وأسفر الاجتماع عن 9 قرارات جاءت كالتالي:

1- أثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في محاربة فيروس كورونا المنتشر عالمياً وذلك في سبيل حفظ ورعاية أبناء هذا الوطن والمقيمين عليه؛ كما أشاد المجلس بالدعم الذي تجده الأندية الرياضية من سمو وزير الرياضة لتقوم بدورها ولتكثيف النشاط التوعوي تجاه المواطنين والمقيمين ، ووجه المجلس بالغ الشكر والتقدير لأبطال الصحة على كل ما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل مكافحة هذه الجائحة.

2- تكليف الأستاذ فهد الشعلان رئيسا تنفيذياً للنادي، وتكليف الأستاذ عبدالله الفارس مديراً لإدارة الإعلام والاتصال حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

3- مواصلة العمل على تعقيم مرافق النادي الإدارية والرياضية بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة وذلك بالتنسيق مع شركة الصيانة.

4- الاستمرار بعقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية وجميع إدارات النادي "عن بعد".

5- توجيه إدارة كرة القدم على العمل بتطبيق التمارين الرياضية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن بعد بواسطة تقنية الفيديو والمعتمدة من قبل السيد لويس جارسيا رئيس الجهاز الفني لكرة القدم وتحت إشرافه وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.

6- نظراً للمتغيرات الطارئة التي يعيشها العالم أجمع، وإيقاف النشاط الرياضي تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المالية في سبيل خفض وتقليل المصروفات وإعادة أولويات ميزانية النادي حتى انفراج الظرف الراهن.

7- المتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما يرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن المتطلبات التي تتوافق مع الوضع الراهن بعد توقف النشاط الرياضي.

8- الحث على استمرارية المشاركة المجتمعية وتفعيل المسؤولية الاجتماعيه في هذه الظروف الراهنة، وكذلك استمرار وتكثيف البرامج والرسائل التوعوية التي تبث عبر قنوات النادي الإعلامية.

9- تم الإطلاع على تقرير الشركة المنفذة لأعمال الإنارة في الملعب الرئيسي لكرة القدم لتتلائم بدلك مع المتطلبات والشروط لإقامة المباريات، حيث تم انهاء جميع الأعمال ولم يتبق إلا الاستلام الرسمي لها.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، حصدها من الفوز في تسع مباريات وتعادل في أربع وخسر تسع مباريات أخرى.