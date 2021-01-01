فيروس كورونا يتسبب في إلغاء مؤتمر "الزمالك" بعد لقاء الإسماعيلي

الزمالك حقق فوزًا قاتلًا على الإسماعيلي بالدوري المصري

قرر مراقب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالفارس الأبيض، بسبب تعذر حضور البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي حقق الفوز على الدراويش.

الزمالك حقق الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

إصابة مترجم باتشيكو بفيروس كورونا تسبب في عدم حضور المدرب البرتغالي للمؤتمر الصحفي، حيث رفض الحضور دون المترجم الخاص به عقب لقاء الدراويش.

وعرض مسؤلو نادي الزمالك حضور مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق للمؤتمر الصحفي، ولكن رفض مراقب المباراة ذلك مطالبًا بحضور باتشيكو وهو ما لم يحدث.

ويعاني أكثر من عنصر داخل الزمالك بفيروس كورونا، حيث حاليًا أصيب كلًا من أحمد زاهر إداري الفريق بجانب مترجم باتشيكو الخاص.

وعزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة بعد خوض 12 لقاء حيث حقق الفوز في 9 وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة فقط كانت أمام غزل المحلة.